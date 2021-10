SIG Kembali Gelar #MulaiBerubahDariRumah untuk Mengajak Masyarakat Peduli Lingkungan

SURYA.co.id | SURABAYA - Kegiatan #MulaiBerubahDariRumah digelar PT Semen Indonesia Tbk (SIG) pada Februari - Maret 2021 lalu berjalan sukses.

Hal ini ditandai dengan banyaknya jumlah peserta dan keunikan kampanye menjaga lingkungan.

Dengan dasar itu, SIG kembali menggelar gerakan #MulaiBerubahDariRumah 2.0 pada Oktober 2021 ini.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengatakan, gerakan #MulaiBerubahDariRumah 2.0 ini sejalan dengan komitmen SIG untuk memberikan solusi, tidak hanya memenuhi harapan stakeholder, tapi menjadi pendorong tumbuhnya industri bahan bangunan dengan memperhatikan keberlanjutan (sustainability).

Lebih dari sekadar misi, melalui semangat Go Beyond Next, diharapkan dapat menginspirasi komunitas serta masyarakat untuk terus beradaptasi dan berinovasi lewat aksi nyata, katanya.

“Setiap perubahan besar, selalu bermula dari langkah kecil. Seperti kita yang bisa berkontribusi untuk lingkungan, mulai dari diri sendiri."

"Gerakan #MulaiBerubahDariRumah ini dirancang untuk bisa dilakukan dari rumah mengingat pemerintah masih memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi," kata Vita Mahreyni, Senin (4/10/2021).

Gerakan ini dapat diikuti seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas. Caranya, dengan membuat foto atau video yang disertai cerita perubahan yang dilakukan untuk lingkungan, yakni terkait perubahan kecil seputar food waste atau food loss yang dilakukan.

Konten tersebut kemudian diunggah di Instagram pada periode tanggal 1-31 Oktober 2021, disertai tagar #MulaiBerubahDariRumah #MulaiCeritaDariRumah kemudian mention akun @sig.id dan tandai tiga teman.

Setiap cerita yang diunggah di media sosial tersebut akan dikonversi oleh SIG menjadi satu paket bantuan yang akan didonasikan bagi masyarakat membutuhkan.