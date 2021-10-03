Lirik Sholawat Birasulillah Wal Badawi, Robbi Inni Qod Madadtu Yadi
Berikut ini lirik Birosulillah wal Badawi oleh Habib Syaikh bin Abdul Qadir viral di TikTok.
Penulis: Arum Puspita | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID
Lirik Birasulillahi
SURYA.CO.ID - Berikut ini lirik Birosulillah wal Badawi oleh Habib Syaikh bin Abdul Qadir viral di TikTok.
Salah satu liriknya Robbi Inni Qod Madadtu Yadi.
بِرَسُوْلِ اللهِ وَالْبَدَوِی ۰ وَرِجَالٍ مِنْ بَنِی عَلَوِی
Birosûlillâhi wal badawî - Wa rijâlin min banî ‘Alawî
سَلَکُوْا فِی الْمَنْحَجِ النَّبَوِی ۰ بِرَسُوْلِ اللهِ وَالْبَدَوِی
Salakû fîl manhajin-nabawî - Birosûlillâhi wal badawî
رَبِّ إِنِّي قَدْ مَدَدْتُ يَدِی ۰ مِنْكَ أَرْجُوْ فَائِضَی الْمَدَدِ
Robbi innî qod madadtu yadî - Minka arjû fâ-idlol madadi
فَأَغِثْنِی أَنْتَ مُعْتَمَدِی ۰ بِرَسُوْلِ اللهِ وَالْبَدَوِی
Fa-aghitsnî anta mu’tamadî - Birosûlillâhi wal badawî
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