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Lirik Sholawat Birasulillah Wal Badawi, Robbi Inni Qod Madadtu Yadi

Berikut ini lirik Birosulillah wal Badawi oleh Habib Syaikh bin Abdul Qadir viral di TikTok.

Penulis: Arum Puspita | Editor: Adrianus Adhi
zoom-inlihat foto Lirik Sholawat Birasulillah Wal Badawi, Robbi Inni Qod Madadtu Yadi
SURYA.CO.ID
Lirik Birasulillahi 

SURYA.CO.ID - Berikut ini lirik Birosulillah wal Badawi oleh Habib Syaikh bin Abdul Qadir viral di TikTok.

Salah satu liriknya Robbi Inni Qod Madadtu Yadi.

بِرَسُوْلِ اللهِ وَالْبَدَوِی ۰ وَرِجَالٍ مِنْ بَنِی عَلَوِی  

Birosûlillâhi wal badawî - Wa rijâlin min banî ‘Alawî 

سَلَکُوْا فِی الْمَنْحَجِ النَّبَوِی ۰ بِرَسُوْلِ اللهِ وَالْبَدَوِی

Salakû fîl manhajin-nabawî - Birosûlillâhi wal badawî

رَبِّ إِنِّي قَدْ مَدَدْتُ يَدِی ۰ مِنْكَ أَرْجُوْ فَائِضَی الْمَدَدِ

Robbi innî qod madadtu yadî - Minka arjû fâ-idlol madadi

فَأَغِثْنِی أَنْتَ مُعْتَمَدِی ۰ بِرَسُوْلِ اللهِ وَالْبَدَوِی

Fa-aghitsnî anta mu’tamadî - Birosûlillâhi wal badawî

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Lirik Sholawat
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Robbi Inni
birosulillahi wal badawi
Qod Madadtu Yadi
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