Link Live Streaming, Nonton Messi, Rennes vs PSG, Kick Off Pukul 18.00 WIB, Lupakan Trisula MNM

Lionel Messi berhasil mencetak gol perdananya bersama PSG saat mengalahkan Man City 2-0 di Liga Champions, Rabu (29/9/2021). Sore ini Rennes vs PSG dalam Liga Prancis, Ligue 1

SURYA.co.id I Liga Prancis, Ligue 1 Pekan 9, Minggu (3/10/2021) sore ini akan menampilkan tim bertabur bintang PSG meladeni tuan rumah Rennes.

Duel Rennes VS PSG kick off pukul 18.00 WIB sesaat lagi. Lionel Messi, Neymar, dan Kylan Mbappe masuk line up. Namun mereka tidak lagi dijadikan Trisula MNM, seperti dua laga terakhir PSG sebelumnya. Trisula MNM terbukti tidak ampuh, bahkan cenderung ruwet, dalam dua kali uji coba itu.

Meski menjadi tamu, Messi dan kawan-kawan jauh lebih diunggulkan. Berikut fakta Rennes vs PSG

PSG

1. PSG merupakan tim langganana juara Prancis. Di kenal sebagai tim kaya raya bertabur bintang. Asa Kylan Mbappe, Lionel Messi, Neymar Jr, Angel di Maria, dll.

2. PSG menyapu bersih kemenangan dalam liga Prancis hingga matchday ke delapan. Untuk urusan mencetak gol, PSG sangat produktif. Dari delapan laga, total sudahh 22 gol dilesakkan, dan hanya kebobiolan tujuh kali.

3. Memimpun puncak klasemen

PSG memimpin puncak klasmen dengan total nilai 24 poin. Jumlah poin itu terpaut lima poin dari penguntitnya, Lens di urutan kedua klasemen sementara Liga Prancis dengan 19 poin

4. Lupakan Trisula Messi, Neymar, Mbappe

Kekuatan PSG jelang tandang ke markas Rennes, kondisi PSG semakin lengkap dengan telah bisa dimainkannya Angel di Maria. Dengan memainkan mantan bintang Real Madrid itu, PSG kemungkinan besar akan melupakan Trisula MNM ( Messi, Neymar, Mbappe).