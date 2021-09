Tim Robotika ITS Borong Juara Kontes Robot Indonesia (KRI) 2021 Wilayah II

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Tim Robotika ITS kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang Kontes Robot Indonesia (KRI) 2021 Wilayah II yang diselenggarakan Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas).

Pada ajang bergengsi yang digelar secara virtual pada 26-28 September 2021 ini, Tim Robotika ITS sukses menyabet delapan penghargaan sekaligus dalam enam kategori robot yang dilombakan.

Di antaranya Juara 1 KRAI oleh tim RIOT ITS, Juara 1 KRSTI oleh tim Vi-Ros ITS, Juara 1 Lomba Menggiring Bola (LMB) KRSBI Humanoid oleh tim ICHIRO ITS, Juara 1 LKR KRSBI Humanoid oleh tim ICHIRO ITS, dan Juara 1 KRSBI Humanoid oleh tim ICHIRO ITS.

Kemudian tim IRIS ITS memperoleh Juara 2 KRSBI Beroda, dan tim Rival ITS Juara 3 KRTMI.

Sedangkan Penghargaan Strategi Terbaik KRAI juga diboyong tim RIOT ITS.

Muhtadin ST MT selaku Pembina tim ICHIRO ITS menyampaikan, tim Robotika ITS telah mempersiapkan robot sejak dua bulan sebelumnya.

Pada tahun ini, ada beberapa kategori yang menerapkan aturan permainan yang baru. Misalnya pada KRAI, KRTMI, dan KRSRI.

“Pada ketiga kategori tersebut, kami harus membuat robot dari awal, dengan melakukan percobaan sesering mungkin untuk mendapatkan performa yang optimal,” ungkap Muhtadin kepada SURYA.co.id, Kamis (30/9/2021).

Lebih lanjut, dosen Teknik Komputer, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (FTEIC) ITS itu menyampaikan, tantangan terbesar tim Robotika ITS selama kompetisi adalah terkait dengan pandemi Covid-19.

Physical distancing dan pembatasan gerak mahasiswa di luar kampus pun mendapatkan perhatian lebih untuk menjaga keamanan selama masa persiapan robot.