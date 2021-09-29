Liga Champions
Hasil Skor PSG vs Man City 2-0: Gol Perdana Lionel Messi Bantu Les Parisiens Tuntaskan Dendam
Berikut Hasil Skor PSG vs Man City, Lionel Messi bantu Les Parisiens tuntaskan dendam di Liga Champions, Kamis (29/9/2021).
Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi
Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.co.id, - Berikut Hasil Skor PSG vs Man City, Lionel Messi bantu Les Parisiens tuntaskan dendam di Liga Champions, Kamis (29/9/2021).
Paris Saint-Germain (PSG) berhasil menumbangkan finalis Liga Champions musim lalu yaitu Man City di Parc de Princess.
Les Parisiens berhasil unggul lewat gol cepat dari Idrissa Gueye (6') dan aksi dari Lionel Messi (74').
The Citizens yang tertinggal dua gol malah tak mampu memberikan balasan hingga berakhirnya babak kedua.
Hasil Skor PSG vs Man City berakhir 2-0 untuk keunggulan tuan rumah.
Bagi Lionel Messi, ini merupakan gol perdananya berseragam PSG setelah diboyong dari Barcelona musim panas lalu.
Gol perdana dari Messi juga membantu PSG untuk membalas kekalahan lawan Man City di Liga Champions musim lalu.
Seperti diketahui, PSG harus gugur di babak semifinal setelah dikalahkan The Citizens dalam dua putaran sekaligus.
Sempat disebut kesusahan beradaptasi, Lionel Messi langsung menjawab dengan satu gol krusial di Liga Champions melawan jawara Liga Inggris.
PSG vs Man City
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Abdullah Faqih
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