Breaking News:

Lirik Sholawat Birasulillah Wal Badawi, Beserta Latin dan Terjemahan

Berikut lirik Birosulillah wal Badawi oleh Habib Syaikh bin Abdul Qadir yang sempat viral di TikTok. 

Penulis: Arum Puspita | Editor: Iksan Fauzi
zoom-inlihat foto Lirik Sholawat Birasulillah Wal Badawi, Beserta Latin dan Terjemahan
SURYA.CO.ID
Lirik Birasulillahi 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik Birosulillah wal Badawi oleh Habib Syaikh bin Abdul Qadir yang sempat viral di TikTok

Salah satu liriknya Robbi Inni Qod Madadtu Yadi.

بِرَسُوْلِ اللهِ وَالْبَدَوِی ۰ وَرِجَالٍ مِنْ بَنِی عَلَوِی  

Birosûlillâhi wal badawî - Wa rijâlin min banî ‘Alawî 

سَلَکُوْا فِی الْمَنْحَجِ النَّبَوِی ۰ بِرَسُوْلِ اللهِ وَالْبَدَوِی

Salakû fîl manhajin-nabawî - Birosûlillâhi wal badawî

رَبِّ إِنِّي قَدْ مَدَدْتُ يَدِی ۰ مِنْكَ أَرْجُوْ فَائِضَی الْمَدَدِ

Robbi innî qod madadtu yadî - Minka arjû fâ-idlol madadi

فَأَغِثْنِی أَنْتَ مُعْتَمَدِی ۰ بِرَسُوْلِ اللهِ وَالْبَدَوِی

Fa-aghitsnî anta mu’tamadî - Birosûlillâhi wal badawî

Halaman selanjutnya

Halaman
1234
Tags
sholawat
Lirik Sholawat
viral di TikTok
SURYA.co.id
Robbi Inni
Qod Madadtu Yadi
birosulillahi wal badawi
surabaya.tribunnews.com
Baca Juga
Ikuti kami di

tribun belanja

Produk Terbaru

Dettol Wipes Original 10s

Dettol Wipes Original 10s

Rp. 8.500
Sariayu Intensive Acne Care New 12 ml

Sariayu Intensive Acne Care New 12 ml

Rp. 25.500
SGM Eksplor 1 Plus Susu Pertumbuhan 1-3th Rasa Madu 600gr

SGM Eksplor 1 Plus Susu Pertumbuhan 1-3th Rasa Madu 600gr

Rp. 51.850
Enfagrow A plus 3 Susu Formula Vanila 400g

Enfagrow A plus 3 Susu Formula Vanila 400g

Rp. 173.400
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan