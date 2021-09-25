Lirik Sholawat Birasulillah Wal Badawi, Beserta Latin dan Terjemahan
Berikut lirik Birosulillah wal Badawi oleh Habib Syaikh bin Abdul Qadir yang sempat viral di TikTok.
Penulis: Arum Puspita | Editor: Iksan Fauzi
SURYA.CO.ID
Lirik Birasulillahi
SURYA.CO.ID - Berikut lirik Birosulillah wal Badawi oleh Habib Syaikh bin Abdul Qadir yang sempat viral di TikTok.
Salah satu liriknya Robbi Inni Qod Madadtu Yadi.
بِرَسُوْلِ اللهِ وَالْبَدَوِی ۰ وَرِجَالٍ مِنْ بَنِی عَلَوِی
Birosûlillâhi wal badawî - Wa rijâlin min banî ‘Alawî
سَلَکُوْا فِی الْمَنْحَجِ النَّبَوِی ۰ بِرَسُوْلِ اللهِ وَالْبَدَوِی
Salakû fîl manhajin-nabawî - Birosûlillâhi wal badawî
رَبِّ إِنِّي قَدْ مَدَدْتُ يَدِی ۰ مِنْكَ أَرْجُوْ فَائِضَی الْمَدَدِ
Robbi innî qod madadtu yadî - Minka arjû fâ-idlol madadi
فَأَغِثْنِی أَنْتَ مُعْتَمَدِی ۰ بِرَسُوْلِ اللهِ وَالْبَدَوِی
Fa-aghitsnî anta mu’tamadî - Birosûlillâhi wal badawî
Tags
sholawat
Lirik Sholawat
viral di TikTok
SURYA.co.id
Robbi Inni
Qod Madadtu Yadi
birosulillahi wal badawi
surabaya.tribunnews.com
Baca Juga
|Bak Politisi Muda, RM BTS Bicarakan Tentang Hiburan Korea di Museum Metropolitan New York
|Biodata Vincent Verhaag yang Baru Melamar Jessica Iskandar, Presenter Blasteran Indonesia-Belanda
|Link Live Streaming MPL Season 8 Week 7 Hari Ini 25 September: RRQ Hoshi vs AE, EVOS Legends vs Geek
|Gelagat Aneh Yosef Sehari Sebelum Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang Diungkap Yoris: Dia Gak Mau Ikut
|Pesan Kakak Jessica Iskandar untuk Vincent Verhaag saat Lamar Sang Adik, Erick: Tolong Jaga