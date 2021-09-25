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Lirik Sholawat

Lirik Lagu Ya Tarim Lengkap Bahasa Arab, Latin dan Terjemahan

Berikut lirik Ya Tarim Bahasa Arab, latin dan terjemahan. Ya Tarim Ya Tarîm Syai’ lillâh.. Syai’ lillâh.. Habîbunal karîm

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi
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SURYA.CO.ID
Ilustrasi - Ya Tarim lirik arab, latin dan terjemahan 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik Ya Tarim yang viral di TikTok.

Salah satu liriknya Ya Tarim Ya Tarîm Syai’ lillâh.. Syai’ lillâh..

Lagu Ya Tarim adalah ciptaan Habib Hasan Bin Ja'far Assegaf, Pembina Majlis Dzikir dan Shalawat Nurul Musthofa.

Langsung saja simak lirik Ya Tarim selengkapnya.

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Ya Tarim

يا تريم يا تريم
Ya Tarim Ya Tarîm

شيء لله شيء لله
Syai’ lillâh.. Syai’ lillâh..

بلدة الأولياء
Baldatun al-Auliya’

شيء لله شيء لله
Syai’ lillâh.. Syai’ lillâh..

بجاه باعلوي
Bijahi Bâ ‘Alawî

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Ya Tarim
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Bahasa Arab
terjemahan
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