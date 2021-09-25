Lirik Sholawat
Lirik Lagu Ya Tarim Lengkap Bahasa Arab, Latin dan Terjemahan
Berikut lirik Ya Tarim Bahasa Arab, latin dan terjemahan. Ya Tarim Ya Tarîm Syai’ lillâh.. Syai’ lillâh.. Habîbunal karîm
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi
SURYA.CO.ID
Ilustrasi - Ya Tarim lirik arab, latin dan terjemahan
SURYA.CO.ID - Berikut lirik Ya Tarim yang viral di TikTok.
Salah satu liriknya Ya Tarim Ya Tarîm Syai’ lillâh.. Syai’ lillâh..
Lagu Ya Tarim adalah ciptaan Habib Hasan Bin Ja'far Assegaf, Pembina Majlis Dzikir dan Shalawat Nurul Musthofa.
Langsung saja simak lirik Ya Tarim selengkapnya.
Baca juga: Lirik Bil Unsi Yaluh (Bil Khoiri Ahalla) Bahasa Arab dan Terjemahan
Ya Tarim
يا تريم يا تريم
Ya Tarim Ya Tarîm
شيء لله شيء لله
Syai’ lillâh.. Syai’ lillâh..
بلدة الأولياء
Baldatun al-Auliya’
شيء لله شيء لله
Syai’ lillâh.. Syai’ lillâh..
بجاه باعلوي
Bijahi Bâ ‘Alawî
Berita Terkait :#Lirik Sholawat
|Lirik Sholawat Nariyah Arab - Latin Lengkap Keutamaannya
|Lirik Sholawat Tarhim Jelang Waktu Subuh Lengkap Bahasa Arab dan Terjemahan
|Lirik Sholawat Rohman Ya Rohman: Viral di TikTok, Lengkap Tulisan Arab, Latin dan Terjemahan
|Lirik Allahul Kafi Versi Habib Syech Lengkap Arab, Latin dan Terjemahan
|Lirik Sholawat Al Fatih Viral di TikTok Lengkap Arab, Latin dan Terjemahan