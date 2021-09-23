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Lirik Sholawat Nariyah Arab - Latin Lengkap Keutamaannya
Lirik Sholawat Nariyah Allohumma sholli shollatan Kaamilatan wa sallim salaman, Taman 'ala sayyidina muhammadiladzi.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi
SURYA.CO.ID - Sholawat Nariyah berisi tentang doa kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus doa agar diberikan kemudahan di dunia dan akhirat.
Sholawat Nariyah cukup populer dibaca sebelum mulai sholat fardhu.
Simak bacaan Sholawat Nariyah bahasa Arab, latin dan terjemahan selengkapnya.
Sholawat Nariyah Arab
أللّهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًّا عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الّذِي تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَتُقْضَى بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ فِيْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَكَ
Sholawat Nariyah Latin
اللَّهُمَّ صَلِّ صَلاَةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلاَمًا
Allohumma sholli shollatan Kaamilatan wa sallim salaman
تَامًّا عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ
Taman 'ala sayyidina muhammadiladzi
تُنْحَلُ بِهَ الْعُقَدُ وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ
Tanhallu bihil 'uqodu wa tanfariju bihil kurobu
وَتُقْضَى بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ
Wa tuqdhobihil hawa iju wa tunna lu bihiro 'ibu
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