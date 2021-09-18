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LIGA INGGRIS

LIVE SCORE Liverpool vs Crystal Palace, Mane Bawa Liverpool Unggul, Link Live MOLA TV

Pertandingan liga Inggris pekan ke-5 yang mempertemukan Liverpool kontra tim asal London, Crystal Palace, saat ini masih berlangsung.

Penulis: Suyanto | Editor: Suyanto
zoom-inlihat foto LIVE SCORE Liverpool vs Crystal Palace, Mane Bawa Liverpool Unggul, Link Live MOLA TV
Twitter.com @LFC
LIVE SCORE Liverpool vs Crystal Palace, Mane Bawa Liverpool Unggul, Link Live MOLA TV 

SURYA.co.id I Pertandingan liga Inggris pekan ke-5 yang mempertemukan Liverpool kontra tim asal London, Crystal Palace, Sabtu (18/9/2021) saat ini masih berlangsung.

Tuan rumah Liverpool untuk sementara unggul 1-0 lewat Sadio Mane.

Duel bisa disaksikan di TV Online, Mola TV. Tayangan livescore.com, melaporkan penyerang Liverpool ini mencetak gol di menit 40. Hingga menit 69 pertandingan masih tetap 1-0 untuk liverpool.

Dalam laga kali ini, Liverpool bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Crystal Palace di Stadion Anfield, Sabtu (18/9/2021) waktu setempat atau pukul 21.00 WIB.

Liverpool, yang baru saja melawan AC Milan di ajang Liga Champions tengah pekan lalu, melakukan sejumlah rotasi.

LIVE STREAMING Liverpool Vs Crystal Palace klik disini

JADWAL LIGA INGGRIS PEKAN ke -5

SABTU, 18 SEPTEMBER

02:00
Newcastle United Vs Leeds United (Mola TV

18:30
Wolverhampton Wanderers Vs Brentford (Mola TV)

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Tags
Hasil Liverpool vs Crystal Palace
Livescore Liverpool vs Crystal Palace
Jadwal Liga Inggris Pekan Kelima
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