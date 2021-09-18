LIGA INGGRIS
LIVE SCORE Liverpool vs Crystal Palace, Mane Bawa Liverpool Unggul, Link Live MOLA TV
Pertandingan liga Inggris pekan ke-5 yang mempertemukan Liverpool kontra tim asal London, Crystal Palace, saat ini masih berlangsung.
Penulis: Suyanto | Editor: Suyanto
SURYA.co.id I Pertandingan liga Inggris pekan ke-5 yang mempertemukan Liverpool kontra tim asal London, Crystal Palace, Sabtu (18/9/2021) saat ini masih berlangsung.
Tuan rumah Liverpool untuk sementara unggul 1-0 lewat Sadio Mane.
Duel bisa disaksikan di TV Online, Mola TV. Tayangan livescore.com, melaporkan penyerang Liverpool ini mencetak gol di menit 40. Hingga menit 69 pertandingan masih tetap 1-0 untuk liverpool.
Dalam laga kali ini, Liverpool bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Crystal Palace di Stadion Anfield, Sabtu (18/9/2021) waktu setempat atau pukul 21.00 WIB.
Liverpool, yang baru saja melawan AC Milan di ajang Liga Champions tengah pekan lalu, melakukan sejumlah rotasi.
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JADWAL LIGA INGGRIS PEKAN ke -5
SABTU, 18 SEPTEMBER
02:00
Newcastle United Vs Leeds United (Mola TV
18:30
Wolverhampton Wanderers Vs Brentford (Mola TV)
Hasil Liverpool vs Crystal Palace
Livescore Liverpool vs Crystal Palace
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