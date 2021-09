Rekap Hasil dan Top Skor Liga 1, Persebaya Surabaya Sumbang Dua Pemain

SURYA.co.id | SURABAYA - Kompetisi BRI Liga 1 2021/2022 sudah menyelesaikan pekan kedua pada Minggu (12/9/2021) malam. Tiga pertandingan tersaji di pentas kompetisi kasta tertinggi di Indonesia di hari terakhirnya.

Tiga laga di BRI Liga 1 2021/2022 itu adalah Arema FC vs Bhayangkara FC, Madura United vs PSM Makassar, dan Persija Jakarta vs PSIS Semarang.

Hasil BRI Liga 1 2021/2022 pada Minggu (12/9/2021) kemarin, tak ada kemenangan dalam kesempatan kali ini.

Semua tim yang bertanding mengakhiri laga dengan hasil sama kuat.

Rincian hasil pertandingan, yakni Arema FC vs Bhayangkara FC 1-1, Madura United vs PSM Makassar 1-1, dan Persija Jakarta vs PSIS Semarang berakhir imbang, 2-2.



Sedangkan di pertandingan Jumat (10/9/2021), Liga 1 menggelar dua pertandingan.

Dua pertandingan yang dimaksud yakni Persela Lamongan vs Persipura Jayapura dan Persik Kediri vs Borneo FC.

Secara mengejutkan, dua tim unggulan harus menelan kekalahan.

Persipura ditaklukkan oleh Persela Lamongan dengan skor 0-1.

Sementara itu Borneo FC yang merupakan pemuncak klasemen sementara Liga 1 2021 di pekan pertama dipermalukan Persik lewat skor 0-1.

Selanjutnya apda laga Sabtu (11/9/2021), ada empat pertandingan yang terlaksana.