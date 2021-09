Profil dan Biodata Emil Audero Mulyadi, Kiper Sampdoria dan Timnas Italia U-21

SURYA.co.id I MILAN - Emil Audero, kiper berdarah Indonesia kelahiran Mataram NTB, diturunkan menjaga gawang Sampdoria saat duel melawan Inter Milan, dalam lanjutan Liga Serie A Italia, Minggu (12/9/2021). Duel berakhir dengan skor 2 - 2.

Baca juga: Hasil Liga Italia, Aksi Emil, Kiper Kelahiran Mataram, Sampdoria Vs Inter Milan 2 - 2

Berikut profiol dan Biodata Emil Audero.

Dikutip dari lama Wikipedia org, Emilio Audero Mulyadi atau lebih dikenal dengan nama Italianya, Emil Audero

Lahir 18 Januari 1997 di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ayahnya, Edy Mulyadi dan ibu seorag warga Itali.

Ia memulai karir profesionalnya bersama Juventus. Namun ia kalah bersaing. Juventus kemudian meminjamkannya pada tim lain, termasuk Sampdoria.

Ia juga tercatat sebagai gawang Timnas Italia U-21. Karirnya di Timnas Italia sudah dimulai sejak 2012 lalu dengan bergabung Timnas U-15.

Emil lahir dan tinggal di Indonesia hingga tahun 2010. Ia pindah ke Italia dan bergabung bersama salah satu klub kemudian diundang oleh Juventus Allievi (U-17) untuk mengikuti sesi latihan dan akhirnya direkrut.

Penghargaan The Young Italy Talents of The Future 2012

Karena penampilannya yang gemilang bersama Juventus Allievi, Emil mendapatkan penghargaan The Young Italy Talents of The Future 2012 dan Antonio Conte pun tertarik untuk membawanya ke tim utama. Ia pun sempat diajak untuk berlatih bersama tim utama saat Juventus F.C. akan menghadapi Sampdoria di ajang Serie

Baca juga: LIGA ITALIA, Hartono Bersaudara Terkaya di Liga Italia, Pemilik Klub Seri B Como 1907

Biodta Emil Audero

Nama lengkap Emilio Audero Mulyadi[1]

Tanggal lahir 18 Januari 1997 (umur 24)[2]

Tempat lahir Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Tinggi 1,92 m (6 ft 4 in)[3]

Posisi bermain Penjaga gawang

Klub saat ini Sampdoria

Nomor punggung 1

Karier junior

2008–2016 Juventus

Karier senior

Tahun Tim Tampil

2016–2019 Juventus 1

2017–2018 → Venezia (pinjaman) 38

2018–2019 → Sampdoria (pinjaman) 36

2019– Sampdoria 11

Tim nasional

2012 Italia U-15 9 Tampil

2012 Italia U-16 1

2013 Italia U-17 3

2013–2015 Italia U-18 5

2015 Italia U-19 3

2016–2017 Italia U-20 4

2017–2019 Italia U-21 10