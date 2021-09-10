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Lirik Sholawat Shallallahu Ala Muhammad Lengkap Terjemahan Indonesia, Pujian Allah SWT dan Nabi SAW

Berikut ini lirik sholawat Shallallahu Ala Muhammad lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia.

Penulis: Akira Tandika Paramitaningtyas | Editor: Iksan Fauzi
zoom-inlihat foto Lirik Sholawat Shallallahu Ala Muhammad Lengkap Terjemahan Indonesia, Pujian Allah SWT dan Nabi SAW
SURYA.CO.ID
Lirik Sholawat Shallallahu Ala Muhammad Lengkap Terjemahan Indonesia, Pujian Allah SWT dan Nabi SAW 

SURYA.CO.ID - Berikut ini lirik sholawat Shallallahu Ala Muhammad lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia.

Sholawat Shallallahu Ala Muhammad merupakan senandung pujian kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.

Berikut selengkapnya.

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Sholallah ala muhammad
Shollallah alaihi wasallam
Shollallah ala muhammad
Waala alaihi wasallam

أَشْرَقَ الْبَـــدْرُ عَلَيْـــنَا
ِفَـــاخْــتَــفَتْ بَدْرُالتَّمَام
مِـــثْــلَ حُسْنِكْ مَا رَأَيْـــنَكَ
  فيليرو قيني وسيامي

Asyraqal albadru alayna
Wakhtafat badrut tamami
Mitslahus nikma roayna
Fil'iro qoyni wasyami

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Sholallah ala muhammad
Shollallah alaihi wasallam
Shollallah ala muhammad
Waala alaihi wasallam

رَبِّ فَاجْعَلْ مُجْتـَمَعْـنَا
  غَايـَتـُهْ حـُـسْنُ الْخِـتَامِ
وَاعْطِنَا مَا قــَـدْ سَأَلــْنَا 
مِنْ عَـطَايَاكَ الْجِسَامِ

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Tags
Lirik Sholawat
Shallallahu Ala Muhammad
Lirik Sholawat Shallallahu Ala Muhammad
senandung pujian Allah SWT dan Nabi SAW
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