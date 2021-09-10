Lirik Sholawat Shallallahu Ala Muhammad Lengkap Terjemahan Indonesia, Pujian Allah SWT dan Nabi SAW
Berikut ini lirik sholawat Shallallahu Ala Muhammad lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia.
Penulis: Akira Tandika Paramitaningtyas | Editor: Iksan Fauzi
SURYA.CO.ID - Berikut ini lirik sholawat Shallallahu Ala Muhammad lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia.
Sholawat Shallallahu Ala Muhammad merupakan senandung pujian kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.
Berikut selengkapnya.
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Sholallah ala muhammad
Shollallah alaihi wasallam
Shollallah ala muhammad
Waala alaihi wasallam
أَشْرَقَ الْبَـــدْرُ عَلَيْـــنَا
ِفَـــاخْــتَــفَتْ بَدْرُالتَّمَام
مِـــثْــلَ حُسْنِكْ مَا رَأَيْـــنَكَ
فيليرو قيني وسيامي
Asyraqal albadru alayna
Wakhtafat badrut tamami
Mitslahus nikma roayna
Fil'iro qoyni wasyami
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Sholallah ala muhammad
Shollallah alaihi wasallam
Shollallah ala muhammad
Waala alaihi wasallam
رَبِّ فَاجْعَلْ مُجْتـَمَعْـنَا
غَايـَتـُهْ حـُـسْنُ الْخِـتَامِ
وَاعْطِنَا مَا قــَـدْ سَأَلــْنَا
مِنْ عَـطَايَاكَ الْجِسَامِ
Lirik Sholawat
Shallallahu Ala Muhammad
Lirik Sholawat Shallallahu Ala Muhammad
senandung pujian Allah SWT dan Nabi SAW
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