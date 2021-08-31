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Lirik Sholawat

Lirik Sholawat Ya Imamarrusli Tulisan Latin Beserta Terjemahan, 'Ya Imamarrusli Ya Sanadi'

Simak lirik sholawat Ya Imamarrusli dengan tulisan latin beserta terjemahannya. Sholawat Ya Imamarrusli berisi puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis: Alif Nur Fitri Pratiwi | Editor: Iksan Fauzi
zoom-inlihat foto Lirik Sholawat Ya Imamarrusli Tulisan Latin Beserta Terjemahan, 'Ya Imamarrusli Ya Sanadi'
SURYA.CO.ID
Ilustrasi - Ya Imamarrusli 

SURYA.CO.ID - Simak lirik sholawat Ya Imamarrusli dengan tulisan latin beserta terjemahannya.

Sholawat Ya Imamarrusli berisi puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW.

Langsung saja, berikut lirik sholawat Ya Imamarrusli selengkapnya.

يَا إِمَامَ الرُّسْلِ يَا سَنَدِي
Ya imamarrusli ya sanadi

أَنْتَ بَعْدَ الله مُعْتَمَدِي
Anta ba'dallahi mu'tamadi

فَبِـدُنْيـَايَ وَآخِـرَتِي
Fabidunyaya wa akhiroti

يَا رَسُوْلَ الله خُذْ بِيَدِي
Ya Rasulallah Khudzbiyadi

(2 kali)

قَسَمًا بِالنَّجْمِ حِيْنَ هَوَى
Qosaman binnajmi hina hawa

مَا الْمُعَافَى وَالسَّقِيْمُ سَوَا
Mal mu-afa wassaqimu sawa

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Lirik Sholawat
ya imamarrusli
tulisan latin
surabaya.tribunnews.com
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