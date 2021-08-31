Lirik Sholawat
Lirik Sholawat Ya Imamarrusli Tulisan Latin Beserta Terjemahan, 'Ya Imamarrusli Ya Sanadi'
Simak lirik sholawat Ya Imamarrusli dengan tulisan latin beserta terjemahannya. Sholawat Ya Imamarrusli berisi puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW.
Penulis: Alif Nur Fitri Pratiwi | Editor: Iksan Fauzi
SURYA.CO.ID
Ilustrasi - Ya Imamarrusli
SURYA.CO.ID - Simak lirik sholawat Ya Imamarrusli dengan tulisan latin beserta terjemahannya.
Sholawat Ya Imamarrusli berisi puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW.
Langsung saja, berikut lirik sholawat Ya Imamarrusli selengkapnya.
يَا إِمَامَ الرُّسْلِ يَا سَنَدِي
Ya imamarrusli ya sanadi
أَنْتَ بَعْدَ الله مُعْتَمَدِي
Anta ba'dallahi mu'tamadi
فَبِـدُنْيـَايَ وَآخِـرَتِي
Fabidunyaya wa akhiroti
يَا رَسُوْلَ الله خُذْ بِيَدِي
Ya Rasulallah Khudzbiyadi
(2 kali)
قَسَمًا بِالنَّجْمِ حِيْنَ هَوَى
Qosaman binnajmi hina hawa
مَا الْمُعَافَى وَالسَّقِيْمُ سَوَا
Mal mu-afa wassaqimu sawa
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