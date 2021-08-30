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Lirik Sholawat

Lirik Sholawat Al Qalbu Mutayyam dalam Bahasa Arab dan Latin

Alqolbu mutayyam bithôhannabî Wa shollâ wasallam ‘alâ Thôhân-nabî Nabînal mukarrom nabînal musyarrof.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi
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SURYA.CO.ID
Ilustrasi - Lirik Al Qalbu Mutayyam 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik sholawat Al Qalbu Mutayyam yang sedang viral di TikTok.

Arti Al Qalbu Mutayyam adalah Hati yang Menanggung Rindu Mendalam, yang ditujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Lansung saja simak lirik sholawat Al Qalbu Mutayyam bahasa arab dan latin:

اَلقَلْبُ مُتَيَّمْ بِطٰهَ النَّبِی
Alqolbu mutayyam bithôhannabî

  وَصَلَّی وَسَلَّمْ عَلَی طٰهَ النَّبِی
Wa shollâ wasallam ‘alâ Thôhân-nabî

نَبِيْنَا الْمُگرَّمْ نَبِيْنَا الْمُشَرَّفْ
Nabînal mukarrom nabînal musyarrof

طٰهَ العَرَبِيّ طَهَ العَرَبِيّ
Thôhal ‘arobî Thôhâl ‘arobî

أَحْمَدُ هَدَانَا وَالْمَوْلَی قَدْشَاء 
Ahmadun hadânâ walmaulâ qod syâ’

  بِالْخَيْرِ اَتَانَا وَبِالْحَقِّ جَاء
Bil khoiri atânâ wa bilhaqqi jâ’

لِلتَّقْوَی دَعَانَا لِدَرْبِ الرَّجَاء
Littaqwâ da’ânâ lidarbirrojâ’

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Al Qalbu Mutayyam
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