Lirik Sholawat
Lirik Sholawat Al Qalbu Mutayyam dalam Bahasa Arab dan Latin
Alqolbu mutayyam bithôhannabî Wa shollâ wasallam ‘alâ Thôhân-nabî Nabînal mukarrom nabînal musyarrof.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi
SURYA.CO.ID - Berikut lirik sholawat Al Qalbu Mutayyam yang sedang viral di TikTok.
Arti Al Qalbu Mutayyam adalah Hati yang Menanggung Rindu Mendalam, yang ditujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW.
Lansung saja simak lirik sholawat Al Qalbu Mutayyam bahasa arab dan latin:
اَلقَلْبُ مُتَيَّمْ بِطٰهَ النَّبِی
Alqolbu mutayyam bithôhannabî
وَصَلَّی وَسَلَّمْ عَلَی طٰهَ النَّبِی
Wa shollâ wasallam ‘alâ Thôhân-nabî
نَبِيْنَا الْمُگرَّمْ نَبِيْنَا الْمُشَرَّفْ
Nabînal mukarrom nabînal musyarrof
طٰهَ العَرَبِيّ طَهَ العَرَبِيّ
Thôhal ‘arobî Thôhâl ‘arobî
أَحْمَدُ هَدَانَا وَالْمَوْلَی قَدْشَاء
Ahmadun hadânâ walmaulâ qod syâ’
بِالْخَيْرِ اَتَانَا وَبِالْحَقِّ جَاء
Bil khoiri atânâ wa bilhaqqi jâ’
لِلتَّقْوَی دَعَانَا لِدَرْبِ الرَّجَاء
Littaqwâ da’ânâ lidarbirrojâ’
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