Janji Jesselyn ke Lord Adi jika Menang Masterchef Indonesia Season 8, Banjir Dukungan Penggemar

SURYA.CO.ID - Finalis Masterchef Indonesia 8, Jesselyn mengucap janji kepada Lord Adi yang tereliminasi di babak Top 3, Minggu (21/8/2021).

Janji Jesselyn ini akan ditunaikan jika menjadi juara Masterchef Indonesia Season 8.

Seperti disampaikan Jesselyn dalam unggahan Instagram pribadinya belum lama ini.

Dalam unggahan tersebut, Jesselyn mengatakan, ia sudah menganggap Lord Adi seperti ayahnya.

"Gak tau mau ngomong apa lagi, tp pak adi, i assure you, kamu telah membuat a new story, a new legend, a new standard di Masterchef Indonesia. You’re one of a kind, beda dari yg lain, kamu adalah seorang sosok ayah, best friend, buddy, little boy, my doctor, my masseuse, a person i always run to disaat aku butuh seseorang," kata Jesselyn dalam unggahan akun instagramnya.

Bahkan, Jesselyn berjanji akan berusaha keras agar bisa menang dan mendapat piala Masterchef Indonesia demi Lord Adi.

"Pak adi, aku janji, kalau aku menang piala masterchef, aku bakal menangin untuk kamu! Kamu telah membuat aku menjadi orang yg lbh baik, koki yg lbh pinter dan tenang. you may not win the trophy money, car, but you have won everyone’s hearts i’ll never ever betray you, leave you, i’ll," ujar Jesselyn.

Unggahan Jesselyn lantas mendapat banyak dukungan dari penggemar.

@haikalnfs_: Wah rupa rupanya kanjeng lord Adi Merelakan Gelar Juaranya yang sudah Dipastikan Oleh seluruh penduduk Bumi diberikan Ke pada anak anaknya, Memang terbaik lord satu ini

@chumaaidaa: selamat jesse hope u win the final!