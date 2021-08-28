Lirik Sholawat
Lirik Sholawat Ya Imamarrusli Tulisan Arab, Latin dan Terjemahan
Ya imamarrusli ya sanadi Anta ba'dallahi mu'tamadi Fabidunyaya wa akhiroti Ya Rasulallah Khudzbiyadi.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID
Ilustrasi - Ya Imamarrusli
SURYA.CO.ID - Berikut lirik Ya Imamarrusli tulisan Arab, latin dan terjemahan.
Ya Imamarrusli berisi pujian-pujian kepada Rasulullah Muhammad SAW.
Liriknya, Ya Imamarrusli Ya Sanadi Anta Ba'dallahi Mu'tamadi.
Langsung saja simak lirik Ya Imamarrusli selengkapnya:
يَا إِمَامَ الرُّسْلِ يَا سَنَدِي
Ya imamarrusli ya sanadi
أَنْتَ بَعْدَ الله مُعْتَمَدِي
Anta ba'dallahi mu'tamadi
فَبِـدُنْيـَايَ وَآخِـرَتِي
Fabidunyaya wa akhiroti
يَا رَسُوْلَ الله خُذْ بِيَدِي
Ya Rasulallah Khudzbiyadi
(2 kali)
قَسَمًا بِالنَّجْمِ حِيْنَ هَوَى
Qosaman binnajmi hina hawa
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