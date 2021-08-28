Breaking News:

Lirik Sholawat

Lirik Sholawat Ya Imamarrusli Tulisan Arab, Latin dan Terjemahan

Ya imamarrusli ya sanadi Anta ba'dallahi mu'tamadi Fabidunyaya wa akhiroti Ya Rasulallah Khudzbiyadi.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
zoom-inlihat foto Lirik Sholawat Ya Imamarrusli Tulisan Arab, Latin dan Terjemahan
SURYA.CO.ID
Ilustrasi - Ya Imamarrusli 

SURYA.CO.ID  - Berikut lirik Ya Imamarrusli tulisan Arab, latin dan terjemahan.

Ya Imamarrusli berisi pujian-pujian kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Liriknya, Ya Imamarrusli Ya Sanadi Anta Ba'dallahi Mu'tamadi.

Langsung saja simak lirik Ya Imamarrusli selengkapnya:

يَا إِمَامَ الرُّسْلِ يَا سَنَدِي
Ya imamarrusli ya sanadi

أَنْتَ بَعْدَ الله مُعْتَمَدِي
Anta ba'dallahi mu'tamadi

فَبِـدُنْيـَايَ وَآخِـرَتِي
Fabidunyaya wa akhiroti

يَا رَسُوْلَ الله خُذْ بِيَدِي
Ya Rasulallah Khudzbiyadi

(2 kali)

قَسَمًا بِالنَّجْمِ حِيْنَ هَوَى
Qosaman binnajmi hina hawa

Halaman selanjutnya
Halaman
123
Tags
sholawat
ya imamarrusli
Lirik Sholawat Ya Imamarrusli
SURYA.co.id
surabaya.tribunnews.com
Berita Terkait :#Lirik Sholawat
Ikuti kami di
Video Pilihan
Motif Pelaku Pembunuhan Subang Makin Jadi Misteri, Fakta Terungkap Ada Uang Rp30 juta di Lokasi
Motif Pelaku Pembunuhan Subang Makin Jadi Misteri, Fakta Terungkap Ada Uang Rp30 juta di Lokasi

tribun belanja

Produk Terbaru

EMINA Stick Cheese Barbeque 4pcs x 12gr

EMINA Stick Cheese Barbeque 4pcs x 12gr

Rp. 13.900
Rudy Hadisuwarno Cosmetics Hair Growth Serum

Rudy Hadisuwarno Cosmetics Hair Growth Serum

Rp. 104.600
PEDIGREE Dentastix Puppy Makanan Anjing 56gr

PEDIGREE Dentastix Puppy Makanan Anjing 56gr

Rp. 18.400
QUAKER Instant Oatmeal 1,2kg

QUAKER Instant Oatmeal 1,2kg

Rp. 55.000
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan