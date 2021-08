Nadya Masterchef Ungkap Rasa Terima Kasih Jelang Grand Final, Sebut 4 Pelajaran Penting dari Juri 

SURYA.CO.ID - Jelang Grand Final Masterchef Indonesia Season 8 yang akan berlangsung pada akhir pekan nanti, para peserta mengungkapkan rasa terima kasihnya setelah melewati proses panjang.

Melalui Instagram resmi @masterchefina, Nadya, salah satu peserta Masterchef Indonesia Season 8 mengucapkan rasa terima kasihnya pada para juri yang membagikan ilmunya.

Pada video yang dibagikan tersebut, merupakan cuplikan saat pemilihan peserta yang lolos ke babak Grand Final.

Dalam video, Chef Arnold Poernomo terlebih dulu mengucapkan terima kasih pada peserta.

Dia menganggap ketiga peserta, termasuk Lord Adi dan Jesselyn, merupakan peserta terbaik yang mereka punya selama season 8 ini.

"You guys, kalian bertiga are the best that we have di season 8 ini," terangnya.

Hal itu kemudian dibalas oleh nadya dengan ucapan terima kasih dan rasa syukurnya selama berada di galeri Masterchef Indonesia Season 8.

"Terima kasih untuk Chef Juna, Chef Arnold, dan Chef Renatta. Sudah mengajari kita banyak hal. Dari segi memasak, mental, kesempatan berkembang, dan step by step untuk berada di sini. Aku benar-benar bersyukur," jelasnya.

Biodata Nadya MasterChef Indonesia Season 8

Diwartakan sebelumnya, Nadya dan Adi harus masuk ke babak pressure test untuk memperebutkan tiket ke grand final.