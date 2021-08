Lirik dan Chord Lagu Bahaya - Tiara Andini feat Arsy Widianto yang Viral di TikTok

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Bahaya - Tiara Andini dan Arsy Widianto.

Lagu Bahaya dirilis pada 5 Maret 2021 melalui kanal YouTube Tiara Andini.

Pada hari ini (26/8/2021), video klip Bahaya telah ditonton lebih dari 4 juta kali.

Kini, lagu Bahaya turut viral di TikTok dengan kutipan lirik: Mengapa bukan kamu yang memiliki aku.

C Fm Am Gm

Sebenarnya aku ingin dekatmu

F#m B E

Namun ku sadari ku tak bisa

A Dm

Tak boleh ku disini

Dm G

Bahaya ku makin cinta

C Fm

Ku tak ingin jauh

Am Gm C

Tak ingin berpisah

F#m B

Mengapa semua selalu indah

A Dm

Saat denganmu?

E

Sayang untuk di akhiri.

Reff

A C#

Andai kau bisa mengerti

F#m Em A

Betapa beratnya aku

D C#m F#m

Harus aku tetap tersenyum

Bm E

Padahal hatiku terluka.

A C#

Adakah arti cinta ini?

F#m Em A

Bila ku tak jadi denganmu

D C#m F#m

Jika memang ku harus pergi

Bm E A

Yakinlah hatiku kamu.

A Dm

Bukankah semesta

F#m Em A

yang pertemukan kita?

B G# C#m

Haruskah ku sampaikan pada bintang?

F#m Bm

Mengapa bukan kamu

C#

Yang memiliki aku?