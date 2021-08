Biodata Prilly Latuconsina yang Akhirnya Lulus Kuliah S1 di Kampus Bergengsi, Banjir Karangan Bunga

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Prilly Latuconsina tengah berbahagia karena baru saja menyelesaikan kuliah dan resmi menyandang gelar S1.

Diketahui, Prilly Latuconsina mengambil jurusan Ilmu Komunikasi di London School of Public Relation.

Ia membagikan kebahagiannya melalui Instagram pada Selasa (24/8/2021).

Menurut Prilly perjuangannya menyandang gelar sarjana tidaklah mudah, terlebih di tengah kesibukannya sebagai artis.

"It's not an easy journey to finally get here. Dicipline with my time and my self to balance between work and study. Countless of tears, tiring days and sleepless time in order to give the best. I finally nailed it!,"

(Ini bukanlah perjalanan yang mudah. Aku harus disiplin dengan waktu dan diriku untuk menyeimbangkan pekerjaan dan kuliah. Air mata tak terhingga, hari-hari melelahkan dan tanpa tidur untuk mendapatkan yang terbaik. Aku akhirnya mendapatkannya!)

Tampak Prilly berfoto membawa skripsinya dengan senyuman merekah.

Ia juga kebanjiran karangan bunga dari keluarga, teman, dan penggemarnya.

Reza Rahardian juga diketahui memberikan ucapan berupa video kepada Prilly.