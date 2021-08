Anggap Lord Adi Sebagai Ayah, Jesselyn Masterchef Indonesia Janji Akan Menangkan Kompetisi 

SURYA.CO.ID - Kepergian Lord Adi dari Galeri Masterchef Indonesia Season 8 menyisakan kesedihan, tak hanya bagi penggemar namun juga sesama peserta.

Salah satunya adalah Jesselyn, yang selalu tampak dekat dengan Lord Adi hingga mendapat julukan ayah dan anak.

Melalui Instagram, Jesselyn mengungkapkan perasaannya saat Lor Adi keluar dari Galeri Masterchef Indonesia Season 8.

Tak hanya itu, Jesselyn juga membagikan foto dan video lengkap dengan caption panjang yang ditujukan untuk Lord Adi.

Bagi Jesselyn, Lord Adi merupakan sosok legend yang memberikan kisah baru dalam sejarah Masterchef Indonesia.

Jesselyn menganggap sosok Lord Adi tak hanya sebagai ayah, namun juga teman, sahabat, dokter, dan lain sebagainya.

Dalam unggahan itu pula, Jesselyn berjanji memenangkan kompetisi untuk Lord Adi.

"Nggak tau mau ngomong apa lagi, tapi pak adi,

i assure you, kamu telah membuat a new story, a new legend, a new standard di Masterchef Indonesia,

You’re one of a kind, beda dari yang lain,