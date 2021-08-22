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Lirik dan Terjemahan Lagu Holiday Party - Weeekly, Single Baru Setelah After School
Berikut lirik dan terjemahan lagu Holiday Party dari Weeekly, yang baru dirilis sekira 2 pekan lalu.
Penulis: Arum Puspita | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan terjemahan lagu Holiday Party dari Weeekly, yang baru dirilis sekira 2 pekan lalu.
Weekly, girl grup asal Korea Selatan merilis lagu baru berjudul Holiday Party.
Lagu Holiday Party merupakan single setelah sebelumnya Weekly sukses merilis lagu berjudul After School.
Lirik Lagu Holiday Party - Weeekly
shigyeneun meomchweo dulge, pondo jom kkeojullae
i sesangen eomneun noriteocheoreom
urimane jaeminan patireul yeoreo
chodaeneun naega halge, junbineun nuga hallae
daeshin yaksok kkok amudo mollae
allokdallok keikeu eopshin No way
iljuil naenae kkumkkweoon i sungan
bimilseureon patireul jeulgil Chance
Holiday!
eoseo moyeo yeogi moyeo Pit a pat
dugeungeoryeo mami tteollyeo Party game!
bamsae shikkeulbeokjeok mamkkeot nora
Until the morning
Holiday!
patireul yeoreo hyuilcheoreom Pit a pat
aju balchikhage chumchweo Party game!
bamsae shikkeulbeokjeok mamkkeot nora
Until the morning
nakseo gateun Wishlist
maeumdaero kkumin Agit (geokjeong ttawin Stop!)
nunchido boji ma neowa na uriman anikka
Weekly
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