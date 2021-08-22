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Lirik dan Terjemahan Lagu Holiday Party - Weeekly, Single Baru Setelah After School

Berikut lirik dan terjemahan lagu Holiday Party dari Weeekly, yang baru dirilis sekira 2 pekan lalu. 

Penulis: Arum Puspita | Editor: Adrianus Adhi
zoom-inlihat foto Lirik dan Terjemahan Lagu Holiday Party - Weeekly, Single Baru Setelah After School
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video klip Lagu Holiday Party - Weeekly 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan terjemahan lagu Holiday Party dari Weeekly, yang baru dirilis sekira 2 pekan lalu. 

Weekly, girl grup asal Korea Selatan merilis lagu baru berjudul Holiday Party. 

Lagu Holiday Party merupakan single setelah sebelumnya Weekly sukses merilis lagu berjudul After School. 

Lirik Lagu Holiday Party - Weeekly

shigyeneun meomchweo dulge, pondo jom kkeojullae
i sesangen eomneun noriteocheoreom
urimane jaeminan patireul yeoreo

chodaeneun naega halge, junbineun nuga hallae
daeshin yaksok kkok amudo mollae
allokdallok keikeu eopshin No way

iljuil naenae kkumkkweoon i sungan
bimilseureon patireul jeulgil Chance

Holiday!
eoseo moyeo yeogi moyeo Pit a pat
dugeungeoryeo mami tteollyeo Party game!
bamsae shikkeulbeokjeok mamkkeot nora
Until the morning

Holiday!
patireul yeoreo hyuilcheoreom Pit a pat
aju balchikhage chumchweo Party game!
bamsae shikkeulbeokjeok mamkkeot nora
Until the morning

nakseo gateun Wishlist
maeumdaero kkumin Agit (geokjeong ttawin Stop!)
nunchido boji ma neowa na uriman anikka

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