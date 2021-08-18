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Lirik Lagu Loser=Lover - TXT yang Baru Rilis, Tentang Anak Muda Menghadapi Permasalahan Hidup
I’m a LO$ER I’m a LO$ER hoesaekbit chareul tago daranago isseo bireomeogeul sesang neomeo
Penulis: Alif Nur Fitri Pratiwi | Editor: Musahadah
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Lirik Lagu Loser=Lover - TXT
SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Loser=Lover yang dinyanyikan oleh boygrup TXT.
Lagu Loser=Lover - TXT dirilis pada 17 Agustus 2021 dan bercerita tentang anak muda yang menghadapi permasalahan hidup.
Berikut lirik lagu Loser=Lover - TXT selengkapnya.
I’m a LO$ER I’m a LO$ER
hoesaekbit chareul tago
daranago isseo
bireomeogeul sesang neomeo
ne soneul jabeun nae son
sangcheoppunijiman
It doesn’t matter when I’m with you
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