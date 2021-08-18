Breaking News:

Musik Terkini

Lirik Lagu Loser=Lover - TXT yang Baru Rilis, Tentang Anak Muda Menghadapi Permasalahan Hidup

I’m a LO$ER I’m a LO$ER hoesaekbit chareul tago daranago isseo bireomeogeul sesang neomeo

Penulis: Alif Nur Fitri Pratiwi | Editor: Musahadah
zoom-inlihat foto Lirik Lagu Loser=Lover - TXT yang Baru Rilis, Tentang Anak Muda Menghadapi Permasalahan Hidup
YouTube HYBE Labels
Lirik Lagu Loser=Lover - TXT 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Loser=Lover yang dinyanyikan oleh boygrup TXT.

Lagu Loser=Lover - TXT dirilis pada 17 Agustus 2021 dan bercerita tentang anak muda yang menghadapi permasalahan hidup.

Berikut lirik lagu Loser=Lover - TXT selengkapnya.

I’m a LO$ER I’m a LO$ER

hoesaekbit chareul tago

daranago isseo

bireomeogeul sesang neomeo

ne soneul jabeun nae son

sangcheoppunijiman

It doesn’t matter when I’m with you

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
Loser=Lover
TXT
lirik lagu
Lirik Lagu Loser=Lover
surabaya.tribunnews.com
SURYA.co.id
Berita Terkait :#Musik Terkini
Ikuti kami di
Video Pilihan
Kabur saat Taliban Masuki Kabul, Presiden Ashraf Ghani Mengaku Hendak Ikut Rapat dengan Pejabat
Kabur saat Taliban Masuki Kabul, Presiden Ashraf Ghani Mengaku Hendak Ikut Rapat dengan Pejabat

tribun belanja

Produk Terbaru

Sariayu Lip Colour Matte 10

Sariayu Lip Colour Matte 10

Rp. 73.400
Sariayu Lip Colour Matte 11

Sariayu Lip Colour Matte 11

Rp. 73.400
Twinpack Sariayu Econature Nutreage Face Toner

Twinpack Sariayu Econature Nutreage Face Toner

Rp. 171.000
Sariayu Color Trend 2019 Eyeshadow WI 02

Sariayu Color Trend 2019 Eyeshadow WI 02

Rp. 104.000
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan