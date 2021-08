Lirik Lagu Loser=Lover - TXT yang Baru Rilis, Tentang Anak Muda Menghadapi Permasalahan Hidup

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Loser=Lover yang dinyanyikan oleh boygrup TXT.

Lagu Loser=Lover - TXT dirilis pada 17 Agustus 2021 dan bercerita tentang anak muda yang menghadapi permasalahan hidup.

Berikut lirik lagu Loser=Lover - TXT selengkapnya.

I’m a LO$ER I’m a LO$ER

hoesaekbit chareul tago

daranago isseo

bireomeogeul sesang neomeo

ne soneul jabeun nae son

sangcheoppunijiman

It doesn’t matter when I’m with you