Gombalan Lord Adi ke Olivia Masterchef Indonesia, Banjir Komentar Warganet yang Peringatkan Hal ini

SURYA.CO.ID - Diam-diam Adi Masterchef Indonesia 8 atau yang lebih akrab disapa Lord Adi, memberikan gombalan kepada rekannya, Olivia.

Gombalan Lord Adi ini disampaikan dalam kolom keterangan (caption) di sebuah unggahan foto di akun Instagram pribadinya, @adi.mci8.

Unggahan ini spesial diberikan Lord Adi ketika Olivia tereliminasi dari kompetisi Masterchef Indonesia, Minggu (25/7/2021).

Adi mengunggah swafoto bersama Olivia.

Sayangnya, wajah Olivia ditutup oleh stiker jam berbentuk bundar oleh Lord Adi.

Sementara di kolom keterangan, Lord Adi mengaku sedih ketika Olivia harus meninggalkan Masterchef Indonesia 8.

"I'm here without you @olivia.mci8 since the last day I saw you pretty face (aku di sini tanpa dirimu sejak hari terakhir aku melihat wajah cantikmu)," tulis Lord Adi.

Foto Lord Adi dan Olivia Masterchef Indonesia 8 (INSTAGRAM)

Unggahan ini sontak dikomentari Olivia yang komplain soal foto yang diunggah.

"Hmm, foto kita banyak, kenapa unggahan yang ini? wkwkwkwk" komen Olivia.

Sementara itu, warganet pun turut menyerbu kolom komentar Lord Adi.