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Lirik Sholawat

Lirik Sholawat Tholama Asyku Versi Habib Syech Tulisan Arab dan Terjemahan

Sholawat Tholama asyku versi Habib Syech bin Abdul Qadir Assegaf tulisan Arab, latin dan terjemahan.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
zoom-inlihat foto Lirik Sholawat Tholama Asyku Versi Habib Syech Tulisan Arab dan Terjemahan
Surabaya.Tribunnews.com/Haorrahman
Ilustrasi - Tholama Asyku versi Habib Syech 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik Sholawat Asyku versi Habib Syech bin Abdul Qadir Assegaf tulisan arab dan terjemahan.

Liriknya Tholama asyku ghoromi yaa nural wujud, Wa unadi ya tihaami yaa ma’dinal juud.

Sholawat ini berisi pujian kepada Nabi Muhammad SAW.

Lirik Sholawat Tholama Asyku

ﻃَﺎﻟَﻤَﺎ ﺍَﺷْﻜُﻮْ ﻏَﺮَﺍﻣِﻰ ﻳَﺎ ﻧُﻮْ ﺭَ ﺍﻟْﻮُﺟُﻮْﺩ
Tholama asyku ghoromi yaa nural wujud 2x 

(Lama sekali aku keluhkan rasa cintaku wahai cahaya wujud)

 ﻭَﺍُﻧَﺎﺩِﻯ ﻳَﺎ ﺗِﻬَﺎﻣِﻰ ﻳَﺎ ﻣَﻌْﺪِﻥَ ﺍﻟْﺠُﻮْﺩ 
Wa unadi ya tihaami yaa ma’dinal juud 2x 

(Dan aku memangil-manggil wahai sosok dari Makkah ku, wahai sumber kemurahan)

 ﻃَﺎﻟَﻤَﺎ ﺍَﺷْﻜُﻮْ ﻏَﺮَﺍﻣِﻰ ﻳَﺎ ﻧُﻮْ ﺭَ ﺍﻟْﻮُﺟُﻮْﺩ 
Tholama asyku ghoromi yaa nurol wujud 2x 

(Lama sekali aku keluhkan rasa cintaku wahai cahaya wujud)

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