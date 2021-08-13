Lirik Sholawat
Allah Allah Aghisna Lirik Arab dan Terjemahan Versi Nazwa Maulidiya
Allah Allah aghitsna ya Rosulallah, Ya ‘adhimal jah ‘alaika sholawatullah, ‘Abdun bil bab yartajî latsmal a’tab.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
aboutislam.net
Ilustrasi - Lirik Lagu Allah Allah Aghisna
SURYA.CO.ID - Berikut lirik Allah Allah Aghisna tulisan Arab dan latin, versi Nazwa Maulidiya.
Liriknya Allah Allah Aghisna ya Rosulallah Ya ‘adhimal jah ‘alaika sholawatullah.
Langsung saja berikut lirik arab dan artinya.
Lagu Allah Allah Aghisna
الله الله أغثنا يا رسول الله
Allâh Allâh aghitsnâ, yâ Rosûlallâh
Wahai Allah bantulah kami, wahai Rasulullah
يا عظيم الجاه عليك صلوات الله
Yâ ‘adhîmal jâh ‘alaika sholawâtullâh
Wahai yang berkedudukan tinggi, atasmu shalawat dari Allah
عبد بالباب يرتجي لثم الأعتاب
‘Abdun bil bâb yartajî latsmal a’tâb
Hamba yang berada di pintu berharap, agar dapat mengecup maqommu
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