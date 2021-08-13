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Lirik Sholawat

Allah Allah Aghisna Lirik Arab dan Terjemahan Versi Nazwa Maulidiya

Allah Allah aghitsna ya Rosulallah, Ya ‘adhimal jah ‘alaika sholawatullah, ‘Abdun bil bab yartajî latsmal a’tab.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
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aboutislam.net
Ilustrasi - Lirik Lagu Allah Allah Aghisna 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik Allah Allah Aghisna tulisan Arab dan latin, versi Nazwa Maulidiya.

Liriknya Allah Allah Aghisna ya Rosulallah Ya ‘adhimal jah ‘alaika sholawatullah.

Langsung saja berikut lirik arab dan artinya.

Lagu Allah Allah Aghisna

الله الله أغثنا يا رسول الله
Allâh Allâh aghitsnâ, yâ Rosûlallâh

Wahai Allah bantulah kami, wahai Rasulullah

يا عظيم الجاه عليك صلوات الله
Yâ ‘adhîmal jâh ‘alaika sholawâtullâh

Wahai yang berkedudukan tinggi, atasmu shalawat dari Allah

عبد بالباب يرتجي لثم الأعتاب
Abdun bil bâb yartajî latsmal a’tâb

Hamba yang berada di pintu berharap, agar dapat mengecup maqommu

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Allah Allah Aghisna
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