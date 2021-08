Isi Chat Chef Arnold & Pak Adi Masterchef Indonesia 8 Trending, Arnold Poernomo: Kastanya Beda Lord

SURYA.CO.ID - Isi chat Chef Arnold dan Pak Adi Masterchef Indonesia 8 beredar di media sosial Twitter.

Gara-gara isi chat tersebut, nama Pak Adi mendadak masuk jajaran trending topic Twitter belum lama ini.

Ini bermula ketika Chef Arnold mencurahkan kesedihannya karena sikap Adi yang mengabaikannya.

"Kenapa enggak angkat tlp tadi? Ini Arnold," tanya Chef Arnold kepada Pak Adi melalui Whatsapp.

Chef Arnold juga membubuhi stiker monyet agar tidak terkesan terlalu serius.

Bukannya menjawab pertanyaan Chef Arnold, Pak Adi justru mengucapkan terima kasih dalam bahasa Inggris.

"Thank you so much," tulis Adi.

komentar Chef Arnold soal Lord Adi (TWITTER)

Kesal dirinya diabadikan, Chef Arnold menyebut dirinya 'beda kasta' dengan kontestan Masterchef Indonesia 8 asal Tanah Datar itu.

"Kastanya Lord beda tlp & wa ga di anggep," tulis Chef Arnold dalam cuitan di Twitter @ArnoldPoernomo, Minggu (8/8/2021).

Tak lama setelah cuitan Chef Arnold diunggah, kata 'Lord Adi' mendadak masuk Trending Topic Twitter Indonesia.