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Piala Super Eropa 2021

Hasil Skor Chelsea vs Villareal di Babak Pertama: Hakim Ziyech Cetak Gol Keunggulan The Blues

Berikut Hasil Chelsea vs Villareal di Final Piala Eropa 2021, The Blues unggul di babak pertama lewat lesakkan Hakim Ziyech, Kamis (12/8/2021),

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi
zoom-inlihat foto Hasil Skor Chelsea vs Villareal di Babak Pertama: Hakim Ziyech Cetak Gol Keunggulan The Blues
Chelsea
Hakim Ziyech cetak gol keunggulan Chelsea di babak pertama di Final Piala Super Eropa 2021 

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id, - Berikut Hasil Chelsea vs Villareal di Final Piala Eropa 2021, The Blues unggul di babak pertama lewat lesakkan Hakim Ziyech, Kamis (12/8/2021),

Chelsea berhasil unggul di 45 menit babak pertama pada Final Piala Eropa 2021 melawan Villareal di Windsor Park, Irlandia Utara.

Bermain agresif, keunggulan The Blues di babak pertama dicetak oleh gelandang andalan yaitu Hakim Ziyech (27').

Gelandang Chelsea, Hakim Ziyech
Gelandang Chelsea, Hakim Ziyech (Chelsea)

Gol keunggulan dari Hakim Ziyech tak mampu dibalaskan oleh para pemain Villareal di sisa waktu babak pertama.

Sang pencetak gol sayangnya harus ditarik lebih awal karena mengalami cedera.

Ziyech digantikan oleh Cristian Pulisic untuk sisa laga ini.

Hasil Skor Chelsea vs Villareal berakhir 1-0 untuk keunggulan The Blues di babak pertama.

Berikut SURYA.co.id merangkum jalannya pertandingan Chelsea vs Villareal di Final Piala Super Eropa 2021

Susunan Pemain

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Hakim Ziyech
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Skor Chelsea vs Villareal
Hasil Skor Chelsea vs Villareal
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Abdullah Faqih
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