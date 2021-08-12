Piala Super Eropa 2021
Hasil Skor Chelsea vs Villareal 1-1: Gol Penyeimbang Gerard Moreno Bawa Laga ke Babak Tambahan
Laga Chelsea vs Villareal harus diteruskan ke babak perpanjangan usah Gerard Moreno berhasil mencetak gol penyama kedudukan di babak kedua, Kamis (12
Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi
Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.co.id, - Laga Chelsea vs Villareal harus diteruskan ke babak perpanjangan usah Gerard Moreno berhasil mencetak gol penyama kedudukan di babak kedua, Kamis (12/8/2021).
Villareal berhasil menahan imbang The Blues di waktu normal pada laga Final Piala Super Eropa 2021 di Windsor Park, Belfast, Irlandia Utara.
Usaha tim besutan Unai Emery berhasil membuat pertahanan rapat Chelsea akhirnya bobol juga.
Gerard Moreno (73') berhasil mencetak gol dan menyeimbangkan kedudukan menjadi 1-1.
Sebelumnya, Chelsea unggul terlebih dahulu lewat gol yang dicetak oleh Hakim Ziyech (27').
Gol dari Gerard Moreno memperpanjang asa juara The Yellow Submarine di Final Piala Super Eropa 2021.
Laga Chelsea vs Villareal berlanjut ke babak tambahan waktu.
Berikut SURYA.co.id merangkum jalannya pertandingan Chelsea vs Villareal di Final Piala Super Eropa 2021
Jalannya Pertandingan
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Chelsea
Chelsea vs Villareal
Hasil Skor Chelsea vs Villareal
Hakim Ziyech
Thomas Tuchel
Gerard Moreno
Unai Emery
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Abdullah Faqih
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