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Piala Super Eropa 2021

Hasil Skor Chelsea vs Villareal 1-1: Gol Penyeimbang Gerard Moreno Bawa Laga ke Babak Tambahan

 Laga Chelsea vs Villareal harus diteruskan ke babak perpanjangan usah Gerard Moreno berhasil mencetak gol penyama kedudukan di babak kedua, Kamis (12

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi
zoom-inlihat foto Hasil Skor Chelsea vs Villareal 1-1: Gol Penyeimbang Gerard Moreno Bawa Laga ke Babak Tambahan
Villarreal
Gerard Moreno perpanjang nafas Villareal di Final Piala Eropa 2021 

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id, - Laga Chelsea vs Villareal harus diteruskan ke babak perpanjangan usah Gerard Moreno berhasil mencetak gol penyama kedudukan di babak kedua, Kamis (12/8/2021). 

Villareal berhasil menahan imbang The Blues di waktu normal pada laga Final Piala Super Eropa 2021 di Windsor Park, Belfast, Irlandia Utara.

Usaha tim besutan Unai Emery berhasil membuat pertahanan rapat Chelsea akhirnya bobol juga.

Gerard Moreno (73') berhasil mencetak gol dan menyeimbangkan kedudukan menjadi 1-1.

Gerard Moreno perpanjang nafas Villareal di Final Piala Eropa 2021
Gerard Moreno perpanjang nafas Villareal di Final Piala Eropa 2021 (Villarreal)

Sebelumnya, Chelsea unggul terlebih dahulu lewat gol yang dicetak oleh Hakim Ziyech (27').

Gol dari Gerard Moreno memperpanjang asa juara The Yellow Submarine di Final Piala Super Eropa 2021.

Laga Chelsea vs Villareal berlanjut ke babak tambahan waktu.

Berikut SURYA.co.id merangkum jalannya pertandingan Chelsea vs Villareal di Final Piala Super Eropa 2021

Jalannya Pertandingan

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Tags
Piala Super Eropa 2021
Chelsea
Chelsea vs Villareal
Hasil Skor Chelsea vs Villareal
Hakim Ziyech
Thomas Tuchel
Gerard Moreno
Unai Emery
SURYA.co.id
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Abdullah Faqih
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