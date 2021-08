Lionel Messi Capai Kesepakatan Gabung PSG, Ligue 1 Sampai Ubah Aturan Demi La Pulga

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id, - Lionel Messi ke PSG Here We Go, Ligue 1 sambut La Pulga hingga mengubah aturan terkait nomor punggung, Selasa (10/8/2021).

Masa depan Lionel Messi akhirnya terjawab sudah.

Raksasa Prancis, Paris Saint Germain (PSG) yang sejak awal ngotot mendatangkan Lionel Messi akhirnya mencapai kesepakatan dengan sang megabintang.

Kabar kesepakatan Lionel Messi untuk bergabung PSG ini telah dicuit oleh pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano.

Lionel Messi pindah ke PSG. (Twitter)

Messi disebut bakal diikat dengan kontrak berdurasi tiga tahun (hingga 2024) dengan gaji sebesar 35 juta Euro permusim.

Masih mengutip Fabrizio Romano, Lionel Messi bakal berada di Paris dalam beberapa jam ke depan.

Ayah Lionel Messi, Jorge Messi baru saja mengkonfirmasi kepada La Sexta.

"Ya, Leo (Lionel Messi) akan menandatangani kontrak dengan Paris Saint-Germain (PSG) hari ini," kata Jorge Messi.

Untuk sesi pengenalan dan latihan akan dijadwalkan pada Rabu pekan ini, 11 Agustus 2021.