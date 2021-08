Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G, Tablet Powerful untuk Tingkatkan Produktivitas Kerja

SURYA.co.id | SURABAYA - Pandemi membuat para milenial dan Gen Z yang harus belajar atau kuliah, bekerja, melakukan berbagai aktivitas secara virtual dari rumah.

Laporan Digital 2021: The Latest Insights Into The 'State of Digital' dari We are Social dan Hootsuite mendapati bahwa perangkat teknologi yang senantiasa terhubung menjadi semakin esensial saat orang-orang menghabiskan waktu di rumah untuk berbabagai aktivitas.

Seperti sekolah dan kuliah, bekerja, bersosialisasi di media sosial, streaming video dan film favorit, serta berbelanja online.

“Di masa seperti sekarang ini, gadget yang bisa menemani aktivitas virtual dengan nyaman begitu dibutuhkan.

Samsung menawarkan Galaxy Tab S7 FE 5G sebagai pendamping aktivitas belajar, bekerja, hingga menikmati hiburan dengan lebih nyaman.

Ketersediaan S Pen dalam paketnya didukung dengan layar besar 12,4 inci membuat para anak muda bisa meningkatkan produktivitas, juga mengolah ide kreatif dengan mudah,” kata Elvira Dwi Anggraeni, IT & Mobile Product Marketing Manager, Samsung Electronics Indonesia, Senin (9/8/2021).

Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G menggunakan prosesor Snapdragon 750G untuk menghasilkan performa maksimal.

Terutama saat dibutuhkan untuk belajar atau bekerja sepanjang hari. Prosesor ini ditunjang dengan memori 6GB RAM, dan storage internal sebesar 128GB yang bisa di-expand sampai 1TB dengan memori eksternal.

Samsung juga membekali Galaxy Tab S7 FE 5G dengan baterai 10.090mAh untuk menunjang produktivitas penggunanya seharian penuh.

"Jangan khawatir juga jika kapasitas baterai sudah menipis. Dengan dukungan Super Fast Charging 45W, baterai sebesar itu bisa kembali diisi penuh hanya dalam waktu kurang lebih 90 menit saja," jelas Elvira.