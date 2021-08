Balasan Menohok Olivia Masterchef Indonesia Season 8 Kerap Dihujat, Skakmat Komentar Warganet

SURYA.CO.ID - Olivia Masterchef Indonesia 8 memberikan balasan menohok ketika diminta mengomentari perilaku warganet yang kerap menghujatnya.

Balasan menohok Olivia ini bermula ketika dirinya, Wynne, dan Jenny Masterchef Indonesia 8 melakukan siaran langsung di aplikasi RCTI pada Kamis (5/8/2021).

Dalam program Keeping Up With The Chef : THE BATTLE BETWEEN BLACK TEAM & WHITE TEAM ini mereka menceritakan pengalaman selama mengikuti kompetisi memasak terbesar di Indonesia itu.

"Mental sekuat apa yang harus dimiliki buat ikut Masterchef, kak?" tanya seorang warganet.

Olivia lantas diminta menjawab pertanyaan tersebut oleh kedua temannya.

"Mental sekuat baja. Kalau nggak kuat, gak usah ikut," jawab Oliv.

Kontestan asal Surabaya itu tiba-tiba menyinggung soal hujatan yang diterima selama menjadi kontestan Masterchef Indonesia 8.

Ia membandingkan hujatan yang diberikan juri dan warganet.

"Karena juri itu hujatan atau kritiknya itu membangun buat kita untuk lebih baik lagi. Kalau netizen itu, Oh Tuhan. Apalagi kita shock itu ya, kita dulu aja gak ada yang hujat."

"Sama sekali. Yang kenal deket sama kita aja gak pernah ngehujat, eh, netizen yang gak kenal dan cuma lihat di tv malah seenaknya.