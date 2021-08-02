Lirik Sholawat Shallallahu Ala Muhammad Tulisan Arab, Latin dan Terjemahan Versi Alma Esbeye
Shallallahu 'Ala Muhammad Shallallahu 'Alaihui Wasallam. Asyraqal albadru alayna Fakhtafat badrut buduru.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi
SURYA.co.id/Istimewa
Ilustrasi - ilustrasi Sholawat
SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan arti Sholawat Shallallahu 'Ala Muhammad Shallallahu 'Alaihui Wasallam versi Alma Esbeye.
Liriknya Asyraqal albadru alayna Fakhtafat badrut tamami.
Simak lirik arab, latin dan terjemahan sholawat Shallallahu Ala Muhammad yang dirangkun SURYA.co.id
Shallallahu 'Ala Muhammad
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Sholallah ala muhammad
Shollallah alaihi wasallam
Shollallah ala muhammad
Waala alaihi wasallam
أَشْرَقَ الْبَـــدْرُ عَلَيْـــنَا
ِفَـــاخْــتَــفَتْ بَدْرُالتَّمَام
مِـــثْــلَ حُسْنِكْ مَا رَأَيْـــنَكَ
قَطُّ يَاوَجْهَ السُّرُوْرِ
Asyraqal albadru alayna
Wakhtafat badrut tamami
Mitslahus nikma roayna
Fil'iro qoyni wasyami
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sholawat
Alma Esbeye
Shallallahu Ala Muhammad
Tulisan Arab
terjemahan
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