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Lirik Sholawat Shallallahu Ala Muhammad Tulisan Arab, Latin dan Terjemahan Versi Alma Esbeye

Shallallahu 'Ala Muhammad Shallallahu 'Alaihui Wasallam. Asyraqal albadru alayna Fakhtafat badrut buduru.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi
zoom-inlihat foto Lirik Sholawat Shallallahu Ala Muhammad Tulisan Arab, Latin dan Terjemahan Versi Alma Esbeye
SURYA.co.id/Istimewa
Ilustrasi - ilustrasi Sholawat 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan arti Sholawat Shallallahu 'Ala Muhammad Shallallahu 'Alaihui Wasallam versi Alma Esbeye.

Liriknya Asyraqal albadru alayna Fakhtafat badrut tamami.

Simak lirik arab, latin dan terjemahan sholawat Shallallahu Ala Muhammad yang dirangkun SURYA.co.id

Shallallahu 'Ala Muhammad

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Sholallah ala muhammad
Shollallah alaihi wasallam
Shollallah ala muhammad
Waala alaihi wasallam

أَشْرَقَ الْبَـــدْرُ عَلَيْـــنَا

ِفَـــاخْــتَــفَتْ بَدْرُالتَّمَام

مِـــثْــلَ حُسْنِكْ مَا رَأَيْـــنَكَ
قَطُّ يَاوَجْهَ السُّرُوْرِ

Asyraqal albadru alayna
Wakhtafat badrut tamami
Mitslahus nikma roayna
Fil'iro qoyni wasyami

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Tags
sholawat
Alma Esbeye
Shallallahu Ala Muhammad
Tulisan Arab
terjemahan
SURYA.co.id
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