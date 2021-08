Bantuan Masih Kurang, Pemkab Sidoarjo Tambah 100.000 Paket Sembako; Ajak Investor Salurkan CSR

SURYA.CO.ID, SIDOARJO – Bantuan sosial (bansos) dari pemerintah dirasa masih kurang untuk meringankan warga yang terdampak Covid-19 di Sidoarjo. Ini karena jumlah warga yang terdampak pandemi hampir merata di semua sektor.

Selama ini bantuan dari Kementrian Sosial, Pemprov Jatim, Pemkab Sidoarjo, dan sejumlah pihak lainnya sudah didistribusikan ke berbagai wilayah di Sidoarjo. Namun karena belum cukup, Pemkab Sidoarjo akan menambah lagi bantuan itu.

Menurut Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor, Pemkab Sidoarjo akan menambah lagi sekitar 100.000 paket sembako untuk warga.

"Kita akan coba tambah lagi 10.000 paket ke depan. Termasuk juga mengajak stakeholder serta pengusaha dan investor untuk memberikan CSR khusus untuk bansos bagi masyarakat Sidoarjo dalam rangka meminimalisir dampak pandemi ini,” kata Gus Muhdlor, panggilan Ahmad Muhdlor, Senin (2/8/2021).

Selama ini, distribusi bantuan juga sudah berjalan. Pemkab Sidoarjo telah menyalurkan 100.000 paket sembako untuk warga.

Bahkan Bupati dan Wakil Bupati juga kerap turun langsung menyerahkan bantuan itu secara langsung, door to door ke rumah-rumah warga.

Sambil membagikan sembako, GusMuhdlor juga mengaku sengaja keliling untuk memastikan penyaluran bansos Covid-19 berjalan lancar dan tepat sasaran. Selain itu, ia juga ingin mengetahui langsung warga yang melakukan isolasi mandiri, serta memantau bagaimana penanganannya.

“Kami terus memantau, untuk memastikan bansos yang sudah diberikan ini sampai di bawah atau tidak. Kami cek pelaporannya by name by address. Semua harus sesuai, ini penting untuk memastikan bantuan diterima oleh orang yang berhak,” lanjutnya.

Di sisi lain, Polresta Sidoarjo juga terus bergerak membagikan sembako untuk masyarakat. Sambil patroli siang dan malam, polisi datang langsung ke rumah-rumah warga untuk membagikan paket sembako kepada warga terdampak Covid-19.

Seperti yang semalam sebelumnya, Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro bersama sejumlah pejabat polres turun di Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru.

Malam-malam, mereka patroli keliling kampung sambil membagikan sembako untuk warga. “Terima kasih pak, terima kasih sudah diberi sembako. Ini sangat bermanfaat bagi kami,” ujar Muhibah, perempuan 60 tahun di Desa Tambak Oso usai menerima paket sembako dari petugas kepolisian. ****