Lirik Allah Allah Aghisna Ya Rasulullah Versi Mazwa Maulidia Tulisan Arab - Latin
Berikut lirik Sholawat Allah Allah Aghisna ya adhimal jah ‘alaika sholawatullah, Abdun bil bab yartaji latsmal a’tab.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID
Ilustrasi - Lirik Allah Allah Aghisna
SURYA.CO.ID - Berikut lirik Allah Allah Aghisna Ya Rasulullah versi Nazwa Maulidia.
Lagu sholawat berikut lengkap tulisan Arab, latin dan terjemahan.
Liriknya yang viral, Allah Allah Aghisna Ya Rasulullah Adhimal jah'alaika sholawatullah.
Lagu Aghisna Ya Rasulullah
الله الله أغثنا يا رسول الله
Allâh Allâh aghitsnâ, yâ Rosûlallâh
يا عظيم الجاه عليك صلوات الله
Yâ ‘adhîmal jâh ‘alaika sholawâtullâh
عبد بالباب يرتجي لثم الأعتاب
‘Abdun bil bâb yartajî latsmal a’tâb
جد بالجواب مرحبا قد قبلناه
Jud bil jawâb marhabân qod qobbalnâh
أنت المعروف بالجود مقری الضيوف
Antal ma’rûf bil jûdi muqrîdl-dluyûf
إنی ملهوف أغثنی بحق الله
Innî malhûf aghitsnî bihaqqillâh
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