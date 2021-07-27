Breaking News:

Lirik Allah Allah Aghisna Ya Rasulullah Versi Mazwa Maulidia Tulisan Arab - Latin

Berikut lirik Sholawat Allah Allah Aghisna ya adhimal jah ‘alaika sholawatullah, Abdun bil bab yartaji latsmal a’tab.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
zoom-inlihat foto Lirik Allah Allah Aghisna Ya Rasulullah Versi Mazwa Maulidia Tulisan Arab - Latin
SURYA.CO.ID
Ilustrasi - Lirik Allah Allah Aghisna 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik Allah Allah Aghisna Ya Rasulullah versi Nazwa Maulidia.

Lagu sholawat berikut lengkap tulisan Arab, latin dan terjemahan.

Liriknya yang viral, Allah Allah Aghisna Ya Rasulullah Adhimal jah'alaika sholawatullah.

Lagu Aghisna Ya Rasulullah

الله الله أغثنا يا رسول الله
Allâh Allâh aghitsnâ, yâ Rosûlallâh

يا عظيم الجاه عليك صلوات الله
Yâ ‘adhîmal jâh ‘alaika sholawâtullâh

عبد بالباب يرتجي لثم الأعتاب
‘Abdun bil bâb yartajî latsmal a’tâb

جد بالجواب مرحبا قد قبلناه
Jud bil jawâb marhabân qod qobbalnâh

أنت المعروف بالجود مقری الضيوف
Antal ma’rûf bil jûdi muqrîdl-dluyûf

إنی ملهوف أغثنی بحق الله
Innî malhûf aghitsnî bihaqqillâh

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
sholawat
Lirik Sholawat
Allah Allah Aghisna
Ya Rasulullah
Allah Allah Aghisna lirik
Nazwa Maulidia
Tulisan Arab
tulisan latin
terjemahan
SURYA.co.id
surabaya.tribunnews.com
Baca Juga
Ikuti kami di
Video Pilihan
Inilah Sosok Akidi Tio, Pengusaha yang Salurkan Rp2 Triliun untuk Tangani Covid-19 di Sumsel
Inilah Sosok Akidi Tio, Pengusaha yang Salurkan Rp2 Triliun untuk Tangani Covid-19 di Sumsel

tribun belanja

Produk Terbaru

Dettol Sabun Batang Original 100g isi 5

Dettol Sabun Batang Original 100g isi 5

Rp. 30.000
Dettol Sabun Batang Original 100g isi 3

Dettol Sabun Batang Original 100g isi 3

Rp. 18.300
Dettol Sabun Batang Lasting Fresh 100g isi 5

Dettol Sabun Batang Lasting Fresh 100g isi 5

Rp. 30.000
Dettol Sabun Batang Lasting Fresh 100g isi 3

Dettol Sabun Batang Lasting Fresh 100g isi 3

Rp. 18.300
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan