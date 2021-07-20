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Lirik Qasidah Lakum Busyro Tulisan Arab dan Terjemahan

Sholawat - Berikut lirik Lakum Busyro tulisan Arab, latin dan terjemahan Indonesia

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
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SURYA.CO.ID
Ilustrasi - Lirik Lagu Lakum Busyro 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik Lakum Busyro tulisan arab dan latin.

Liriknya Lakum busyrol ijabati wal qobuli minal maula biwasithotir-rosuli.

Qasidah Lakum Busyro sering digolongkan dalam lagu sholawat, karena isinya berisi pujian kepasa Rasulullah SAW.

Lakum Busyro

لکم بشری الإجابة والقبول من المولی بواسطة الرسول
Lakum busyrôl ijâbati wal qobûli minal maulâ biwâsithotir-rosûli

دعی داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلی الفضل الجزيل
Dâ’â dâ’îl ‘inâyati fastajabtum wa bâdartum ilâl fadl-lil jazîli

لکم بشری الإجابة والقبول من المولی بواسطة الرسول
Lakum busyrôl ijâbati wal qobûli minal maulâ biwâsithotir-rosûli

دعی داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلی الفضل الجزيل
Dâ’â dâ’îl ‘inâyati fastajabtum wa bâdartum ilâl fadl-lil jazîli

وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فگان الوصل فائدة الوصول
Wa sholtum fajtama’tum wattasholtum fakânal washlu fâ-idatul wushûli

نزلتم في منازلنا فزادت بکم شرفا تضاعف بالنزول
Nazaltum fî manâzilinâ fazâdat bikum syarofân tadlô’afa binnuzûli

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