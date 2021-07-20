Lirik Qasidah Lakum Busyro Tulisan Arab dan Terjemahan
Sholawat - Berikut lirik Lakum Busyro tulisan Arab, latin dan terjemahan Indonesia
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Berikut lirik Lakum Busyro tulisan arab dan latin.
Liriknya Lakum busyrol ijabati wal qobuli minal maula biwasithotir-rosuli.
Qasidah Lakum Busyro sering digolongkan dalam lagu sholawat, karena isinya berisi pujian kepasa Rasulullah SAW.
Lakum Busyro
لکم بشری الإجابة والقبول من المولی بواسطة الرسول
Lakum busyrôl ijâbati wal qobûli minal maulâ biwâsithotir-rosûli
دعی داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلی الفضل الجزيل
Dâ’â dâ’îl ‘inâyati fastajabtum wa bâdartum ilâl fadl-lil jazîli
لکم بشری الإجابة والقبول من المولی بواسطة الرسول
Lakum busyrôl ijâbati wal qobûli minal maulâ biwâsithotir-rosûli
دعی داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلی الفضل الجزيل
Dâ’â dâ’îl ‘inâyati fastajabtum wa bâdartum ilâl fadl-lil jazîli
وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فگان الوصل فائدة الوصول
Wa sholtum fajtama’tum wattasholtum fakânal washlu fâ-idatul wushûli
نزلتم في منازلنا فزادت بکم شرفا تضاعف بالنزول
Nazaltum fî manâzilinâ fazâdat bikum syarofân tadlô’afa binnuzûli
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