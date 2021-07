Bantuan Sembako dan Uang Tunai untuk PKL Kota Malang yang Terdampak PPKM Darurat

SURYA.CO.ID, MALANG - Kota Malang menjalankan peraturan PPKM Darurat, terhitung mulai tanggal 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021.

Dalam aturan PPKM Darurat, warung makan, PKL dan tempat usaha di bidang kuliner hanya boleh berjualan secara take away (makanan dan minuman harus dibawa pulang) dan tidak melayani makan di tempat (dine in).

Dan para pelaku usaha tersebut, harus tutup pada pukul 20.00 WIB.

Hal itu membuat jumlah konsumen menurun drastis.

Sehingga, pendapatan para pelaku usaha tersebut juga ikut mengalami penurunan.

Berangkat dari rasa kepedulian itulah, Kapolresta Malang Kota, AKBP Budi Hermanto bersama beberapa Pejabat Utama (PJU) Polresta Malang Kota membagikan bantuan sosial kepada PKL, warung makan, dan tempat usaha yang terdampak PPKM Darurat.

Kegiatan tersebut dilakukan pada Kamis (15/7/2021) malam, dengan cara berkeliling di beberapa lokasi.

Hal itu dilakukan, agar bantuan sosial berupa paket sembako dan uang tunai itu dapat diterima langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.

Pembagian bantuan sosial itu dilakukan di Jalan L.A Sucipto, Jalan SP Sudarmo, Jalan Tumenggung Suryo, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan Pasar Besar.

Kapolresta Malang Kota, AKBP Budi Hermanto mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian membantu warga dalam pemenuhan kebutuhan bahan pokok di masa pandemi dan PPKM Darurat.