Lirik dan Chord Lagu Terlukis Indah - Rizky Febian feat Ziva Magnolya

SURYA.CO.ID - Inilah lirik dan chord lagu Terlukis Indah yang dipopulerkan oleh Rizky Febian feat Ziva Magnolya.

Lagu Terlalu Indah dirilis pada Jumat (9/7/2021) bersamaan dengan video liriknya yang diunggah di Youtube Ziva Magnolya.

Meski baru beberapa jam dirilis, video lirik lagu Terlalu Indah berhasil menduduki trending Youtube.

C Gm F

Semenjak pertama kujumpa dengannya

A#

Ada rasa yang berbeda

C Gm

Kutatap wajahmu

C7 F

Tanpa ragu-ragu

A#

Ku mulai tersipu

F Em

Oh inilah

Dm C

cinta pertama bagi diri ini

F Em Am

Tak kan ada yang bisa mengganti

Dm Em G

Semua rasa ini padamu

Reff:

C Gm F

Ku mulai merasakan rasa cinta

A# C

Cinta yang tumbuh di setiap saat

Gm F

Ku lukis sebuah kisah yang nyata

A# G# G

Agar semua tak berakhir

C Gm

Kini kita bersama

F

Dan mulai semuanya

A# F

Dan yakinkan hati kita berdua

F Em

Oh inilah

Dm C

cinta pertama bagi diri ini

F Em Am

Tak kan ada yang bisa mengganti

Dm Em G

Semua rasa ini padamu

F Em Dm C

Oh inilah cinta pertama bagi diri ini

F Em Am

Tak kan ada yang bisa mengganti

Dm Em Fm

Semua rasa ini padamu

Reff: