Prediksi Inggris Vs Italia, 6 Data Panduan Menebak Pemenang, Statistik Stats Perfom 60,1 vs 39,9

SURYA.co.id I LONDON - Beberapa jam lagi dual hidup mati Timnas Inggris Vs Italia akan tersaja dalam Final Euro 2021 di Stadion Wembley, Inggris, pada Minggu (11/7/2021) waktu lokal atau Senin (12/7/2021) malam dinihari nanti.

Pertandingan Final Euro 2021 akan disiarkan langsung RCTI, Senin (12/7/2021) mulai pukul 00.30 WIB.

Mau menebak siapa pemenangnya? Data-data ini bisa digunakan sebagai panduan menebaknya.

1. Inggris mengalahkan Italia 43 tahun silam

Sejarah menunjukkan Inggris terakhir kali mengalahkan pada partai Kualifikasi Piala Dunia pada November 1977. Sejak itu Inggris tidak pernah bisa lagi menang dari Italia dalam semua turnamen Internasional resmi.

2. Laga Piala Dunia atau EURO

Piala Dunia 2014: Inggris vs Italia 1-2

Piala Eropa 2012: Inggris vs Italia 0-0 (2-4 adu penalti)

Piala Dunia 1990: Italia vs Inggris 2-1

Piala Eropa 1980: Italia vs Inggris 1-0

3. Total semua laga, termasuk laga persahabatan

Total 27 pertemuan:

Inggris menang : 8 Kali

Italia menang: 11 kali

Seri : 8 kali

4 Tiga tahun terakhir Timnas Italia tak pernah kalah.

Dalam tiga tahun terakhir Timnas Italia melakono 33 pertandingan tidak terkalahkan. Kekalahan terakhir Timnas Italia terjadi saat melawan Portugal pada September 2018.