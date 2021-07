Lirik dan Terjemahan Lagu Diggity - NCT Dream yang Baru Rilis dan Trending YouTube

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Diggity yang dinyanyikan oleh NCT Dream.

Lagu Diggity - NCT Dream dirilis pertama kali pada 10 Mei 2021 yang lalu, namun video performance nya masih trending di YouTube.

Berikut lirik lagu Diggity - NCT Dream selengkapnya.

Aha! Ha! Boom, diggity!

I got some serious diggity

Teullimeomneun sinho

Gwitsoge kungkungdaen symphony

I know it's time for diggity

Honjaideon sigani bami ije got kkeunna

Bulgeojineun taeyangi naege mareul georeowa (mareul georeowa)

Eolmana gin sigan heulleosseo (Na-na-na)

Hapumhamyeo gijigaereul kyeo (Na-na-na)

'Cause we gon' make it hot, hot

Docheul nopi ollija

Huh-uh, take it down

Seorap sok neoeo dun gieokdeuri

Chaekgalpi sai kkiwo dun kkumi

Naege dagawassеo fly to the sky!

Diggity

Come in hard, boom, diggity

Nan meomchuji ana

Wе go far, boom, diggity

Wow, wow, wow, wow, diggy-diggy

Uri sigandeureun byeoldeureul jinachimyeo

Aju cheoncheonhi gaji

Sechan barammajeumyeon saraitdaneun geol neukkiji

Hey! Come in hard, boom, diggity

Diggity

Hey neowa badareul geonneoneun sangsanghae

Urin wiheomhan yeohaengeul tteona

Geurae maju bogo oh

Jom deo mumohan georeumeul geotgo

Turn up the volume now

Busitdolcheoreom bulkkocheul piwo

Geochimeopsi ganeun nan Columbus

Sesangui kkeuteul neomeo

Deo meolli gago sipeo

Geumbichui supyeongseon nunbusyeo

Nareul jikyeobwa bwa

Barami bakkwineun geol neukkija

Sorichineun godongeul deureobwa

Ije siganiya fly to the sky!

Diggity

Klickidyklock tippity-tap

All of my life, yeah

Gieokae jwo

Eonjena hamkkeigil wonhan nal

Duriseo barabon kkumdeul

Eonjena meotjijana

Nugunga michyeotda haedo

We get diggity

Diggity

Come in hard, boom, diggity

Nan meomchuji ana

We go far, boom, diggity

Wow, wow, wow, wow, diggy-diggy

Uri sigandeureun byeoldeureul jinachimyeo aju cheoncheonhi gaji

Sechan barammajeumyeon saraitdaneun geol neukkiji

Come in hard, boom, diggity

Diggy-diggy

We go far, boom, diggity

Wow, wow, wow, wow, diggy-diggy

Nae saleul wihae nan ssaul geoya

Nan i salgwaui sarange ppajin geonikka

Sesangi nae pume isseo

Gwageodo miraedo jeulgigo isseul geoya

Look at me nal ttarawa bwa

Look at me

Diggity

Come in hard, boom, diggity

Nan meomchuji ana

We go far, boom, diggity

Wow, wow, wow, wow, diggy-diggy

Uri sigandeureun byeoldeureul jinachimyeo aju cheoncheonhi gaji

Sechan barammajeumyeon saraitdaneun geol neukkiji

Come in hard, boom, diggity

Diggy-diggy

We go far, boom, diggity

Wow, wow, wow, wow, diggy-diggy