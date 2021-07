BCA Tingkatkan Limit Transfer via KlikBCA Individu hingga Rp 500 Juta Per Hari

Per 2 Juli 2021, limit harian transfer KlikBCA Individu (KBI) menjadi Rp 500 juta per hari.

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Bank Central Asia (Tbk) memberikan service excellence kepada nasabah melalui pelayanan digital perbankannya dengan mengoptimalkan gerakan #BankingFromHome.

BCA melakukan pembaharuan untuk layanan KlikBCA Individu (KBI) dalam rangka memberikan kepuasan nasabah dalam bertransaksi perbankan.

"Per 2 Juli 2021, limit harian transfer KlikBCA Individu (KBI) menjadi Rp 500 juta per hari per user ID. Kenaikan limit harian transaksi ini akan mulai berlaku pada 2 Juli hingga 2 Agustus 2021," jelas Hera F Haryn, Executive Vice President Secretariat & Corporate Communication BCA, Minggu (4/7/2021).

Sebelumnya, bagi nasabah pengguna KlikBCA memiliki limit transfer sebesar Rp 250 juta per hari per user ID.

"Sejalan dengan komitmen kami, Senantiasa di Sisi Anda, BCA terus mendengar nasabah akan kebutuhannya yang semakin tinggi dalam bertransaksi secara digital," jelas Hera.

Di tengah situasi pandemi saat ini, pihaknya juga memahami kebutuhan nasabah yang harus melakukan Work From Home (WFH). Pastinya membutuhkan mobilitas yang lebih simpel.

"Kenaikan limit transfer harian ini diharapkan dapat membantu produktivitas nasabah dalam melakukan transaksi perbankan," ungkap Hera.

Melalui KlikBCA, nasabah dapat dengan mudah melakukan berbagai transaksi #DiRumahAja seperti membayar tagihan listrik, bayar tagihan telepon dan isi ulang pulsa dengan mudah.

Sebagai informasi, KlikBCA merupakan akses layanan perbankan yang dimiliki BCA yang dapat diakses dengan mudah melalui PC atau smartphone.

Layanan ini memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi digital dengan nyaman dari mana pun dan kapan pun.

Sejumlah fitur yang dapat dinikmati di KlikBCA seperti melakukan blokir kartu ATM, buka rekening Tahaka, membeli produk investasi, transfer dengan nominal besar dan dapat melihat e-statement hingga dua tahun.