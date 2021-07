Sosok Doni Salmanan yang Trending Karena Berdonasi Rp 1 Miliar saat Reza Arap Live Streaming Game

SURYA.CO.ID - Inilah sosok Doni Salmanan yang mendadak viral hingga trending topic Twitter.

Sosok Doni Salmanan viral lantaran dirinya memberikan sumbangan atau donasi sebesar Rp 1 Miliar kepada Youtuber Reza Arap.

Hal ini terjadi ketika Reza Arap tengah melakukan live streaming game Ragnarok X melalui kanal YouTube yb pada hari Minggu (4/7) dini hari.

Reza Arap kemudian mencurahkan perasaan kagetnya melalui akun Twitter pribadinya @yourbae.

Mulanya, dia menuturkan bahwa mendapatkan donasi Rp 400 juta dari seseorang bernama Doni Salmanan.

"I got donated by a guy named Doni Salmanan 400 fucking million rupiah in just 15 minutes stream," cuitnya.

Tak disangka, donasi itu justru bertambah hingga mencapai Rp 1 Miliar.

Seusai menerima donasi, Reza Arap kemudian mengungkapkan perasaannya.

Menurutnya, mendapatkan Rp 1 Miliar dalam waktu 1 jam 45 menit adalah hal yang gila.

"Mungkin ada yang lebih dari Rp1 M tapi dalam waktu 1 jam 45 menit Rp1 miliar, itu gila man," kata Arap Reza Arap usai menerima donasi.