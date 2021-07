Biodata Arief Harsono Bos Samator Group yang Meninggal Dunia, Bapak Oksigen Indonesia yang Dermawan

SURYA.CO.ID - Berikut ini profil dan biodata Arief Harsono, pendiri Samator Group yang meninggal dunia, Jumat (2/7/2021).

Kabar meninggalnya Arief Harsono diketahui dari unggahan sejumlah akun Instagram perusahaannya.

Salah satunya Hotel Notovel Samator Surabaya Timur yang mengunggah tulisan:

"our deepest condolence on the loss of Mr Arief Hartosno, President Director of Samator Group. May his soul rest in peace".

Kabar duka juga diungkapkan Hermanto Tanoko, salah satu pengusaha Surabaya yang memiliki kerajaan bisnis Tancorp.

Di akun instagramnya, Hermanto Tanoko @htanoko menuliskan:

Indonesia telah kehilangan salah satu tokoh pengusaha Gas Terbesar di Indonesia.

Ir. Arief Harsono, MM., M.Pd.B., bos Samator Grup yang telah menghembuskan nafas terakhir pukul 21.30 WIB,Jumat 2 Juli 2021, @RS Adi Husada, Surabaya

Hermanto Tanoko juga mengungkap profil singkat Arief Harsono.

Berikut tulisannya:

"Beliau mendirikan Samator th 1975, sekarang Samator Grup dengan fasilitas lebih dari 50 pabrik Oksigen & 100 pos pengisian, telah mampu menyediakan serangkaian produk & jasa gas dalam memenuhi permintaan pasar dengan jaringan distribusi terbesar & terluas secara Nusantara.