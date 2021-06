Lirik dan Terjemahan Lagu Happier - Olivia Rodrigo yang Video Klipnya Trending Youtube

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan terjemahan lagu Happier yang dipopulerkan oleh Olivia Rodrigo.

Lagu Happier - Olivia Rodrigo dirilis pada Kamis (20/5/2021) dan langsung menyita perhatian warganet.

We broke up a month ago

(Kami putus sebulan yang lalu)

Your friends aren't mine, you know, I know

(Teman-temanmu bukan milikku, kamu tahu, aku tahu)

You've moved on, found someone new

(Kamu sudah bangkit, menemukan seseorang yang baru)

One more girl who brings out the better in you

(Satu gadis lagi yang menonjolkan dirimu yang lebih baik)

And I thought my heart was attached

(Dan saya pikir hati saya terikat)

For all the sunlight of our past

(Untuk semua sinar matahari masa lalu kita)

But she's so sweet, she's so pretty

(Tapi dia sangat manis, dia sangat cantik)

Does she mean you forgot about me?

(Apa maksud perempuan itu bahwa kamu melupakanku?)