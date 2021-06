Bocoran Masterchef Indonesia 8 Episode 8: Chef Renatta Gagal Paham dan Ada Cinlok di Galeri

SURYA.CO.ID - Inilah bocoran Masterchef Indonesia 8 episode 8 yang ditayangkan hari ini, Minggu (20/6/2021) pukul 16.00 WIB.

Bocoran Masterchef Indonesia 8 episode 8 hari ini beredar dari cuplikan yang diunggah di akun @masterchefina, Sabtu (19/6/2021).

Akun @masterchefina memberikan tiga video cuplikan Masterchef Indonesia 8 hari ini.

Pertama, Brian mengungkapkan kekesalan pada kontestan bernama Adi.

Pasalnya, Adi pernah melakukan perbuatan yang justru merugikan para kontestan lainnya.

Saat itu, tepatnya pada episode ke-5, Pak Adi mengatakan bahwa waktu 45 menit dianggap terlalu lama untuk mengolah hidangan dari beras.

Chef Juna pun mendengar celetukan Pak Adi sehingga mengurangi waktu memasak para kontestan dari 45 menit menjadi 30 menit saja.

"Pak Adi, lain kali kalau ditanya soal waktu mending diam aja. Paling aman itu," tegur Brian.

"Sure you highlight the inggredients," kata Chef Juna ke Pak Yogi.

"Saya gak tau lagi, Chef," keluh Pak Yogi.