Hasil Skor Inggris vs Skotlandia: The Three Lions Ditahan Imbang Rival Tanpa Gol

Reece James menendang bola pada laga Inggris vs Skotlandia, skor berakhir 0-0, Sabtu (19/6/2021)

SURYA.co.id, - Simak Hasil Skor Inggris vs Skotlandia yang berakhir 0-0, The Three Lions ditahan imbang rival di Wembley, Sabtu (19/6/2021)

Inggris menjamu Skotlandia di Stadion Wembley pada penyisihan grup D Euro 2020.

Laga antara dua negara rival ini berjalan ketat sejak babak pertama.

Adu serang yang ditunjukkan kedua tim sejak awal permainan menghiasi 90 menit pertandingan.

Meski begitu, serangkaian penyelamatan serta finisihing kurang sempurna membuat laga harus berakhir dengan skor tanpa gol.

Ini membuat Inggris mendapatkan satu poin tambahan dan mengemas 4 poin dari dua laga.

Posisi Inggris sendiri berada di bawah Rebublik Ceko yang juga mempunyai poin serupa, namun lebih baik dalam urusan mencetak gol.

Di sisi lain, Skotlandia yang mendapatkan 1 poin tambahan masih mempertahankan asa untuk lolos babak 16 besar Euro 2020.

