Biodata Richa Novisha Istri Gary Iskak yang Memohon Doa untuk Kesembuhan Suami, Eks Gadis Sampul

SURYA.CO.ID - Berikut ini profil dan biodata Richa Novisha, istri aktor Gary Iskak yang memohon doa untuk kesembuhan sang suami.

Seperti diketahui, Gary Iskak saat ini tengah dirawat intensig di rumah sakit.

Informasi yang beredar memyebutkan mantan teman main Tora Sudiro ini mengidap penyakit kanker hati.

Richa Novisha pun mengunggah kondisi sang suami di akun media sosialnya.

"He is getting better (Gary Iskak semakin baik)," tulis Richa Novisha, istri Gary Iskak, di akun media sosialnya, Sabtu (19/6/2021).

Baca juga: Aksi Berani Lesti Kejora Peringatkan Orang yang Tak Suka Dirinya, Calon Rizky Billar Tuai Pujian

Richa Novisha mengatakan Gary Iskak mendapatkan penanganan medis baik sejak dirawat di rumah sakit.

"(Saat ini) Sudah ditangani dengan baik. Terima-kasih atas doa dan perhatiannya untuk suami," tulis Richa Novisha.

Richa Novisha belum bersedia menjelaskan sakit yang sekarang ini dirasakan suaminya itu.

Richa Novisha hanya minta supaya Gary Iskak terus didoakan supaya segera pulih.

"Mohon doanya. Saya nggak bisa info apa-apa untuk saat ini," kata Richa Novisha saat dihubungi wartawan, Jumat (18/6/2021) siang.