Lirik Lagu Solo - Jennie Blackpink Beserta Terjemahan Bahasa Indonesia

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Solo yang dinyanyikan oleh Jennie Blackpink beserta terjemahannya.

Lagu Solo - Jennie Blackpink dirilis pada Senin (12/11/2018) lalu dan kembali hits belakangan ini.

Langsung saja, lirik lagu Solo - Jennie Blackpink selengkapnya.

Cheonjinnanman cheongsungaryeon

Saechimhan cheok ijen jichyeo na

Gwichanha

Maeil mwo hae? Eodiya? Babeun? Jal ja

Baby, jagi, yeobo bogo sipeo

Da bujileopseo

You got me like…

Igeon amu gamdong eopsneun love story

Eotteon seollemdo eotteon uimido

Negen mianhajiman, I’m not sorry

Oneulbuteo nan nan nan…

Bicci naneun sollo

Bicci naneun sollo

I’m going solo

I’m going solo

Used to be your girl

Now I’m used to being the goat

You’re sittin’ on your feelings

I’m sittin’ on my throne

I ain’t got no time for the troubles in your eyes

This time I’m only lookin’ at me, myself and I

(I’m goin’ solo)

I’ma do it on my own now

Now that you’re alone, got you lookin’ for a clone now

(so low) that’s how I’m gettin’ down

Destined for this and the crown

Sing it loud like

Igeon amu gamdong eopsneun love story

Eotteon seollemdo eotteon uimido

Negen mianhajiman, I’m not sorry

Oneulbuteo nan nan nan…

Bicci naneun sollo

Bicci naneun sollo

I’m going solo

I’m going solo

Mannam, seollem, gamdong dwien

Ibyeol, nunmul, huhoe, geurium

Holloin ge joha, nan nadawoya hanikka

Jayuroun baramcheoreom

Gureum wie byeoldeulcheoreom

Meolli gago sipeo balkge biccnago sipeo

Bicci naneun sollo

I’m going solo

I’m going solo