Biodata Febs Asyagaf Kontestan Masterchef Indonesia 8 yang Jadi Sorotan Karena Hidangan Avocado Rice

SURYA.CO.ID - Berikut profil dan biodata Febs Asyagaf, kontestan Masterchef Indonesia 8 yang baru-baru ini jadi sorotan.

Febs, sapaan akrabnya, curi perhatian lantaran gaya centil dan cara bicaranya yang kerap dianggap berlebihan.

graceyulianahari: Jujur aku gk suka dgn febs terlalu sombong baik dlm bicara juga gayanya.semoga cepat keluar dr masterchief krn aku lihat dr semua peserta cuma febs aja yg gayanya bak artis

dinarmn: febs bisa ga si ga annoying? kena karma kan tuh langsung masuk PT.

Tapi baru-baru ini, ia semakin jadi sorotan karena membuat hidangan bernama Avocado Rice pada tayangan Masterchef Indonesia 8 episode 6.

Baca juga: Hasil Masterchef Indonesia 8 Episode 6: Avocado Rice Ala Febs Gagal Total, Dudiek Tereliminasi

Chef Juna dan Chef Renatta, juri Masterchef Indonesia 8 menjelaskan bahwa hidangan yang dibuat Febs tidak layak.

"Nori hitam, piring hitam already wrong."

"Saus hitam, piring hitam already wrong."

"Tuna sashimi grade kamu matengin sampai kering seperti itu, already wrong. Lets not go to rice avocado" papar Chef Juna.

"Kamu gak season (re: Bumbu) ricenya sama sekali, Avocado kamu gak seasoning sama sekali. Kamu tau Avocado gak diseason rasanya kayak gimana?"