Jadwal Playoff MSC 2021 Hari Ke-2: EVOS Legends vs Blacklist International Berebut Tiket Grand Final

Jadwal Playoff MSC 2021: EVOS Legends vs Blacklist Internation

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id, - Mobile Legends Southeast Asia Cup atau MSC 2021 memasuki hari kedua playoff, EVOS Legends dan Blacklist International berebut tiket grand final, Sabtu (12/6/2021).

Playoff MSC 2021 hari kedua bakal berlangsung hari ini.

Dua perwakilan Indonesia masih akan bertanding untuk memperebutkan piala bergengsi turnamen Mobile Legends se-Asia Tenggara.

Di upper bracket, EVOS Legends bakal meladeni jawara asal Filipina yaitu Blacklist International.

Keduanya bakal memperebutkan tiket pertama menuju grand final atau pertandingan puncak.

Adapun, laga EVOS Legends vs Blacklist International bakal berbeda dari laga-laga sebelumnya.

Ini karena keduanya bakal bermain dengan sistem BO5 (Best of Five) dimana jumlah pertandingan maksimal berjumlah lima.

Tim pertama yang mengumpulkan 3 poin kemenangan akan melaju ke babak Grand Final MSC 2021.

Sementara tim yang kalah masih harus bertanding di final lower bracket.