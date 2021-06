Deretan Poster Musisi Pecinta Alam di Balai Kota Malang, Ada Ully Sigar Rusadi Hingga The Rollies

SURYA.CO.ID, MALANG - Ada yang berbeda di lobby Balaikota Malang dalam beberapa hari belakangan ini.

Pada dinding tembok terpampang poster sejumlah musisi terkenal di Indonesia.

Sejumlah musisi seperti Ully Sigar Rusadi, Gombloh, The Rollies, Iwan Fals, The Gembells, Rita Ruby Hartland, Koes Plus, Frankie and Jane, Deddy Stanzah dan Tina menjadi hiasan yang ditempelkan di dalam mading Balaikota Malang.

Poster tersebut merupakan kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dan Museum Musik Indonesia (MMI), serta didukung oleh Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang.

Poster ini dalam rangka memperingati hari Lingkungan Hidup. MMI menampilkan musisi-musisi Indonesia yang getol menyuarakan pesan-pesan alam dan lingkungan.

Sejumlah poster yang dipasang di mading Balai Kota Malang itu sebenarnya bukan pertama kali dilakukan oleh Pemkot Malang.

Sebelumnya, dalam rangka Ulang Tahun Kota Malang ke-107 juga sempat dipasang sejumlah musisi kenamaan yang berasal dari Kota Malang.

Wali Kota Malang, Sutiaji merespon positif atas inovasi yang telah dilakukan di lobby Balai Kota Malang.

Kata dia, dengan adanya poster tersebut bisa menjadi wahana dan duta infografis maupun informasi tentang beragam isu terkait dengan Kota Malang.

"Saya rasa ini sangat bagus. Ini mengawinkan antara literasi musisi nusantara dengan isu-isu kekinian. Apalagi di Balaikota Malang ini banyak sekali kunjungan. Bisa menjadi informasi bagi yang datang," ucapnya.